Po tem ko prvi polčas ni postregel z golom z nobene strani, je v 74. minuti mrežo Borussie zatresel Dani Carvajal. Vodstvo je le nekaj minut kasneje s še enim golom potrdil Vinicus Junior. Real Madrid je tako še petnajstič osvojil ligo prvakov.

Na tekmi so sodili slovenski sodniki na čelu s Slavkom Vinčićem

V prvih minutah je tekmo prekinil navijač, ki je vdrl na igrišče.

😡 Embarrassing start for UEFA & Wembley as series of pitch invaders go unchallenged & disrupt start to game. Delay of 2 minutes #UCLfinalpic.twitter.com/hP3etCMJRI — Craig Hope (@CraigHope_DM) June 1, 2024

Ancelotti: Ne razmišljamo o tem, da smo favoriti

»Hvaležen sem igralcem, ki so trdo delali, da smo pred najpomembnejšo tekmo v sezoni. So skromni in predani delu. Menim, da je to najboljša ekipa, ki sem jo imel v karieri,« je pred tekmo povedal trener in ključni mož Reala Carlo Ancelotti. »Ne razmišljamo o tem, da smo favoriti. Vse je podrejeno naši zbranosti za tekmo z nasprotnikom, ki je zasluženo v finalu, potem ko je izločil močne ekipe PSV Einhoven, Atletico Madrid in PSG. Odlike Borussie so kakovost, zagnanost in pravi odnos. Ni dvoma, da bomo morali garati in se bojevati, kot se je treba v vsakem finalu. Verjetno bomo tudi trpeli, a to so tekme, v katerih uživamo in naše zmage niso naključne,« je napovedal.

Terzić: Vse je možno

Borussia Dortmund je s prebojem v finale presenečenje sezone. Nazadnje je igrala v finalu lige prvakov leta 2013 prav na Wembleyju in izgubila z Bayernom z 1:2, lovoriko pa je osvojila leta 1997 po zmagi nad Juventusom. Glavni avtor letošnje sanjske zgodbe Borussie je 41-letni trener Edin Terzić. »Vse skupaj je nadrealno. Glede na to, kaj vse smo doživeli v sezoni, smo zasluženo v finalu. Nismo favoriti, vem da bo zelo težko, a imamo priložnost osvojiti nekaj izjemnega. Finale je le ena tekma, zato je v njej možno vse. Tekmo lahko odločijo tudi enajstmetrovke. Če želiš osvojiti lovoriko, moraš premagati tudi prvake. Tokrat bo tekmec največji prvak tega tekmovanja. Real ni izgubil že osem finalnih tekem zapored, a zdaj je edino pomembno, kaj se bo zgodilo v drevišnjem. Zdaj smo na potezi mi,« je bil jasen Terzić.