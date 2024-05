Ustvariti namerava umetno meteorsko deževje, ki bi ga bogataši in petičneži, ki ne vedo, kaj bi s svojim denarjem, lahko naročili na točno določenem mestu. Podjetniška ideja, kot jo predstavlja Okadžimova, seveda zveni povsem drugače, skorajda romantično: »Naš cilj je prispevati k trajnostnemu razvoju človeštva in približati vesolje vsem nam.« Sliši se lepo. Toda vesolje je povsod nad nami. Morda najlepši meteorski dež – perzeide – je mogoče ujeti zastonj in zgolj z malce truda ležanja na travi in zrtja v brezoblačno nočno temo.

Svoj projekt je Okadžimova poimenovala Nebesno platno, prvič pa naj bi umetni meteorski dež s satelitov podjetja padal prihodnje leto. Tako vsaj zagotavljajo njeni načrti. Doslej so preizkusno izstrelili že dva satelita, ki pa še nista preizkusila nadomestkov vesoljskih kamnov. Izdelali so majhne kovinske kroglice, velike približno en centimeter, ki jih bodo sateliti z višine okoli 400 kilometrov izstrelili v zemljino atmosfero. Na svoji poti naj bi pustili enako sled kot meteoriti in razveselili vse generacije. Celo raznobarvni naj bi bili ti umetni zvezdni utrinki, ki bodo vsaj po napovedih podjetja vidni v več državah in ne zgolj v Veliki Britaniji, kjer naj bi prvič padal umetni meteorski dež. Med tem prvim preizkusom nameravajo znanstveniki podjetja zbirati tudi podatke o mezosferi, tretji plasti ozračja. Podatki o hitrosti vetra in ozračju naj bi znanstvenikom pomagali pri razvoju novih vremenskih modelov.