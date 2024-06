Načrt v treh fazah predvideva trajno prekinitev ognja.Prva faza predvideva prekinitev ognja za šest tednov, umik izraelske vojske iz Gaze in izpustitev talcev ter tudi nekaj sto palestinskih zapornikov, ki so zaprti v Izraelu. Naslednji dve fazi pa predvidevata trajen konec spopadov in obnovo Gaze.

Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, je Hamas sporočil, da na predlog gleda pozitivno, saj poziva k trajni prekinitvi ognja, umiku izraelskih sil iz Gaze, obnovi in izmenjavi zapornikov. Sporočil je še, da je pripravljen pozitivno in konstruktivno obravnavati vsak predlog, ki temelji na trajni prekinitvi ognja, pod pogojem, da Izrael izrecno izrazi svojo zavezanost temu.

Podporo predlogu je izrazil tudi generalni sekretar ZN Antonio Guterres, ki po besedah njegovega tiskovnega predstavnika močno upa, da bo to privedlo do soglasja med stranema za dosego trajnega miru.