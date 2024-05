Denarna odpravnina za iztisnjene delničarje znaša 1,57 evra na delnico. Mali delničarji menijo, da to ni poštena vrednost. Vseslovensko združenje malih deležnikov (VZMD) in Društvo Mali delničarji Slovenije (MDS) sta na izglasovani sklep napovedala izpodbojne tožbe. Kot so pojasnili v Društvu MDS, ponujena vrednost 1,57 evra na delnico ne odraža poštene vrednosti, saj je knjigovodska vrednost delnice konec leta 2023 znašala 3,75 evra. Društvo MDS bo zato pristopilo k vsem pravnim dejanjem za sodni preizkus in doseg poštene odpravnine za delničarje, so napovedali. Z delnicami Intereurope se na Ljubljanski borzi trguje od leta 1998, obseg poslovanja je že nekaj časa skromen, nazadnje se je njihov tečaj oblikoval pri 1,66 evra. Intereuropa je od leta 2019 v večinski lasti Pošte Slovenije, ki je sredi lanskega decembra povečala lastniški delež na 94,31 odstotka. Skupina Intereuropa je lani ustvarila 188,5 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je šest odstotkov manj kot predlani. Čisti dobiček se je povečal za 42 odstotkov na 7,3 milijona evrov.