Medtem ko na Otoku komaj čakajo začetek Wimbledona, ki se začne čez natanko en mesec, so se mediji razpisali o polomu britanskih igralcev na letošnjem Rolandu Garrosu. Vseh šest posameznikov – Andy Murray, Katie Boulter, Cameron Norrie, Jack Draper, Daniel Evans in Harriet Dart – je izpadlo v uvodnem krogu, kar se jim se v tem stoletju v Parizu zgodilo že tretjič. Sedma, Jodie Burrage, je dvoboj predala zaradi poškodbe. Edina Britanka, ki je v odprti teniški eri osvojila OP Francije v tenisu, je bila leta 1976 Sue Barker. Največji moški uspeh je pred osmimi leti z uvrstitvijo v finale dosegel Andy Murray, Johanna Konta pa je bila pred petimi leti polfinalistka.

»Menim, da je tak izkupiček naključje, saj imamo eno najboljših ekip v zadnjih letih,« odgovarja Daniel Evans. »Dejstvo je, da peščena podlaga ni domača britanskim igralcem, a ne kupim nekaterih mnenj, ki pravijo, da Britanci ne znamo igrati na pesku. Tako kot se morajo drugi naučiti igranja na travi, se moramo mi igranja na pesku,« odgovarja nekdanja britanska teniška igralka Naomi Broady. Britanski mediji so se razpisali o dejstvu, da morajo igralci na pesku potrpežljivo graditi točko, in se sprašujejo, zakaj zdajšnja generacija te potrpežljivosti nima. Pravijo, da je to nedopustno, saj se morajo tudi drugi naučiti igranja na travi. Izpostavljajo primer peščenega kralja Rafaela Nadala, ki je več let gradil svojo igro na travi ter dvakrat osvojil Wimbledon, omenjajo pa tudi Casperja Ruuda, saj Norvežan pravi, da je trava namenjena igranju golfa, ne pa tenisa.

Po podatkih britanske teniške organizacije (LTA) imajo v Veliki Britaniji okoli 23.000 teniških igrišč, med katerimi je le 1300 peščenih, kar je dobrih pet odstotkov. Za primerjavo navajajo Španijo, kjer je približno 60 odstotkov igrišč peščenih, zato ni čudno, da so že desetletja najuspešnejši na najpočasnejši teniški podlagi. »Menim, da je na Otoku manj teniških igrišč zato, ker je vzdrževanje precej dražje kot denimo igrišč s trdo podlago, poleg tega tudi vreme ni preveč prijazno,« je za Radio 5 povedal britanski selektor Davisovega pokala Leon Smith.

BBC navaja, da je Andy Murray igral na mladinskih turnirjih po celinski Evropi od svojega dvanajstega leta, ko se je soočil s peščeno podlago, pri 15 letih pa se je preselil na akademijo Sanchez-Casal, kjer je treniral večinoma na pesku ter se spoprijateljil s to podlago. Isto akademijo obiskuje tudi Fran Jones, ki je v zadnjih letih polnila otoške medije predvsem zaradi redke genetske bolezni EEC. »Menim, da britanski teniški igralci težko stopijo iz cone udobja, ki jim jo nudi domače okolje. Pri vsem skupaj bi lahko odločneje posegla LTA. Naj gre za treninge na tujem ali vzdrževanje večjega števila peščenih teniških igrišč,« meni Fran Jones.