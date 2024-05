Napetost med Ljubljano in Bovcem

‘Časa ni več veliko,« je na nedavnem srečanju z ministrico za infrastrukturo Alenko Bratušek večkrat ponovil bovški župan Valter Mlekuž. Govor je bil o Kaninu, o mrtvi zimski sezoni, padcu turizma in prihodnosti Bovškega, kjer po lanskoletni ustavitvi krožne kabinske žičnice pri življenju umetno ohranjajo družbo Sončni Kanin, ki je upravljala smučišče. Iz občinskega proračuna zalagajo sredstva za nekaj vzdrževalcev, da skrbijo za naprave in odganjajo nepridiprave. Poplačujejo izgube in stare upnike, da ti ne bi vlagali izvršb in sprožili stečaja. S stališča občinskega proračuna se torej morda res mudi. Jasna in nedvoumna odločitev države, ali bo pomagala reševati Kanin, bi bila v tem trenutku za Bovško dobrodošla.