Štirinajst ekip lige NBA, ki se niso uvrstile v končnico, je v Chicagu sodelovalo na loteriji za določitev vrstnega reda za letošnji nabor. Pri tem sta ekipi Detroit Pistons (z izkupičkom zmag in porazov 14-68 po rednem delu sezone) in Washington Wizards (15-67) imeli največ možnosti za zmago na loteriji s po 14 odstotnimi možnostmi.

Charlotte Hornets in Portland Trail Blazers so imeli naslednje najboljše možnosti, vendar je prvi izbor pripadel Atlanti, ki je imela zgolj tri odstotke možnosti, da bi bila najboljša v žrebu. Atlanta je v letošnji sezoni celo igrala v kvalifikacijah za končnico, potem ko je redni del končala z izkupičkom 36-46, zdaj pa jo je sreča doletela na loteriji.

Le štiri ekipe v zgodovini so dobile loterijo z manj možnostmi kot Atlanta. Najmanjše možnosti je leta 1993 imel Orlando, ki je zmagal z 1,52 odstotka.

Drugi izbor bo letos pripadel Washingtonu, v prvi peterici sledijo še Houston Rockets, San Antonio Spurs in Detroit Pistons.

Lani so loterijo dobili Spurs, ki so na naboru izbrali francoskega najstnika Victorja Wembanyamo, letošnjega novinca leta. A čeprav je bil lani izbor številke ena jasen, je letos to precej manj zanesljivo. Številni analitiki napovedujejo, da bi lahko najverjetnejši prvi izbor bil še en francoski obetavni igralec Alex Sarr, ki je lansko leto igral v Avstraliji.

Letošnji nabor lige bo 26. in 27. junija v Barclays Centru v Brooklynu.