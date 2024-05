»Želimo si ustvarjati prostore, ki obiskovalcem pomenijo neko destinacijo, na katero se radi vračajo,« je Pugelj dejal na današnji novinarski konferenci v Ljubljani.

V ALEJI se je lani za 3,6 odstotka povečala tudi prodaja darilnih bonov Desetak, ki jih je sicer mogoče unovčiti v vseh petih nakupovalnih središčih v Sloveniji upravljanju avstrijske družbe Spar European Shopping Centers (SES). To so poleg ALEJE še Citypark Ljubljana, Center Vič Ljubljana, Citycenter Celje in Europark Maribor.

V okviru raziskave javnega mnenja založbe turističnih vodičev In Your Pocket je bila ALEJA drugo leto zapored izbrana za najboljše nakupovalno središče v Ljubljani. Še posebej so ponosni na nagrado mednarodnega tekmovanja pri Evropskem združenju nakupovalnih središč ECSP Design and Development Awards, ki so jo prejeli lani. »Gre za nekakšnega oskarja na področju upravljanja in vodenja nepremičnin,« je dejal Pugelj.

Več kot 10 milijonov evrov za vzdrževanje, prenove, posodobitve in ukrepe za proizvodnjo elektrike

Trgovski center veliko pozornosti namenja trajnosti in tako bo tudi v prihodnje. »Kupci se vedno bolj zavedajo tega področja,« je dejal Pugelj in spomnil, da so SES-ovi nakupovalni centri lani investirali več kot 10 milijonov evrov za vzdrževanje, prenove, posodobitve in ukrepe za proizvodnjo elektrike. Vse lokacije so opremljene s sončnimi elektrarnami, s katerimi pokrijejo približno petino lastne porabe elektrike.

ALEJA pa ni samo nakupovalno središče, veliko pozornost namenja tudi organizaciji dogodkov. Lani so jih gostili 380, podobno številko si obetajo tudi letos.

Z novinarsko konferenco se je začelo dogajanje v okviru praznovanja četrtega rojstnega dne nakupovalnega središča ALEJA. Osrednji del bo med 20. in 26. majem, ko pripravljajo dogajanje za vse okuse, je napovedala vodja marketinga pri ALEJI Klavdija Miklavžin Javornik. Vrhunec pa bo 25. maja, ko bodo na glasbenem koncertu nastopili Nika Zorjan, Rok Piletič iz BQL in Luka Basi.

Kot je poudarila Miklavžin Javornik, bodo v tem času kupcem na voljo številne ugodnosti in nagradna igra, kjer bo prva nagrada igralna konzola Playstation 5.

Tudi letos bodo na ALEJINI strehi (ALEJA SKY) ob torkih med 11. junijem in 17. septembrom imeli koncerte, za junij in julij pa napovedujejo tudi skupinske oglede tekem evropskega prvenstva v nogometu na velikem zaslonu.