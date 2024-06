Danes 45-letni Hrvat je svojo petletno hčer začel spolno zlorabljati leta 2018, ko je bila stara le pet let. Prvič jo je posilil v kampu pri Šibeniku, ostali napadi pa so se zgodili v domačem stanovanju, poročajo hrvaški mediji.

Sprva naj bi se napadi v povprečju odvijali enkrat na teden, pred aretacijo pa že vsak drug dan. In tako dolgih pet let. Tožilstvo je ocenilo, da jo je v tem času posili 267-krat, sodišče v Splitu pa ga je danes za vsako od teh kaznivih dejanj obsodilo na pet let zapora.

V teoriji torej skupno na 1335 let zapora. A ker take kazni v praksi ne morejo izreči, so ga v zapor poslali za 40 let. Po pisanju hrvaških medijev je moški razglasitev sodbe sprejel brez čustev, potem so ga odvedli nazaj v splitski zapor, kjer je že od aretacije maja lani.

Sodeč po pisanju hrvaških medijev je oče nadzoroval vsak hčerin korak in ji obenem branil stike z drugimi. Vozil jo je v šolo in jo takoj po koncu pouka tudi čakal, da se ne bi družila s sovrstniki.

Preprečeval naj bi ji tudi stike z dedkom in babico po mamini strani, ki živita v isti stavbi. Več dni naj bi jo imel zaprto v stanovanju, ni ji dovolil ven, ko ga je ujezila, pa jo je pretepel. Silil jo je tudi, da se je dolge ure v kadi kopala gola pred njim. Hrvaški mediji še poročajo, da je žena storilca in mama deklice hudo bolna že dlje časa, njeno stanje pa je trenutno tako slabo, da je nepokretna.