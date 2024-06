Medtem ko so nogometno reprezentanco Danske, prvo tekmico Slovenije na evropskem prvenstvo, v nedeljo, ob 18. uri v Stuttgartu, na pot v Nemčijo pospremili z velikim koncertom v Koebenhavnu, je četa Matjaža Keka na prizorišče v torek pozno popoldne z letališča Brnik odpotovala skoraj v ilegali. A je bil sprejeme na letališču v Düsseldorfu v Porurju veličasten, saj so gasilci letalo zalili z vodo iz topov, vsakega člana pa je po izstopu iz letala pozdravila maskota Albaert.

Nastanili so se v hotelu Vesper na obrobju Wuppertala, ki bo njihova baza do konca tekmovanja. Medtem so v Wuppertal kapljale tudi slovenske novinarske ekipe, ki so za dobrih 1000 kilometrov vožnje z avtomobili porabile med 13 do 15 ur, s postankom v Münchnu za dvig akreditacije. Hitrost potovanja je bila odvisna od gneče zaradi del in nesreč na nemških avtocestah, ki so v eno smer tri ali štiripasovnice.

Prvi vtis v Wuppertalu: mirno mesto, čeprav je večje od Ljubljane, mrzlo vreme s temperaturo tudi pod deset stopinj Celzija, zato so bv nekaterih objektih radiatorji topli, težave s parkiranjem v središču mest in dolg dan, saj je svetlo krepko čez 22. uro.

Na stadionu največ otrok s slovenskimi zastavicami

Slovenska reprezentanca je delo na stadionu nemškega četrtoligaša Wuppertalu začela z odprtim treningom, na katerem se je zbralo 5000 ljudi. Med njimi je bilo največ otrok s slovenskimi zastavicami, vzdušje pa boljše kot na večini tekem slovenske lige in slovenske reprezentance.

Prvi obiskovalci so bili pred stadionom že več kot uro pred začetkom, hitra anketa pa je pokazala, da najbolje poznajo Benjamina Šeška, ker igra v bundesligi, vratarja Jana Oblaka in mojstra s potezo več Josipa Iličića.

Preberite tudi: #intervju Radenko Mijatović, predsednik NZS: Pogajanja z igralci o premijah trajajo tri do pet minut

Protokol je bil enak kot na tekmah bundeslige z varnostniki in policisti, ob katerih je bilo tudi nekaj slovenskih, med gosti VIP pa tudi slovenska veleposlanica v Berlinu Ana Polak Petrič. Le župan Wuppertala je med svojim govorom moral poslušati tudi žvižge.

Prvi aplavz in krike navdušenja so Slovenci povzročili že od prihodu na igrišče, ko so med obiskovalce vrgli žoge in jih pozdravili z mahanjem. Med igranjem pepčka je bil očitna tekmovalnost, da žogo čim dlje zadržijo v posesti in po dobre pol ure je Kek igralce razdelil v dve ekipi, a sta bili tako premešani, da je skrivala taktične rešitve pred morebitnimi vohuni iz taborov Danske, Srbije in Anglije. Vsak gol v spremenljivem vremenu od dežja do sonca je povzročil navdušenje med navijači, ki so vzklikali »Slovenija, Slovenija.« Po dobri uri napornega treninga so obiskovalci uživali, ko so jim igralci delili avtograme in se fotografirali.

Pozdrav v slovenščini

Že ob prihodu na stadion, ki je sredi zelenja ob živalskem vrtu, ko smo iskali prostore za medije, smo doživeli pozdrav v slovenščini. Med skupino prostovoljcev, ki skrbijo za udobje slovenske reprezentanca, sta tudi brata Josef in Franc Merkelj, ki v Nemčiji živita že več kot 60 let in prihajata s Štajerske, sorodnike pa imata na Ptuju.

Kot prevajalca sta sodelovala že pozimi, ko je delegacija NZS prvič prišla na ogled Wuppertala. »Ker nikoli nisem hodil v slovensko šolo, saj sem v Nemčijo prišel pri petih letih, bolj slabo govorim slovensko. Brat Franc je boljši, saj je štiri leta hodil v slovensko šolo,« je povedal Josef Merkelj, ki od leta 1961 živi v Wuppertalu, in je na tiskovni konferenci slovenske reprezentance skrbel za mikrofon.

»Najbolj sva si želela, da bi Slovenija izbrala Wuppertal. Če bi Slovenci rekli ne, so bili naša želja Škoti, da bi z njimi skupaj pili pivo,« je dodal Franc Merkelj, ki si bo skupaj s sorodniki s Ptuja ogledal tekmo Slovenije z Anglijo v Kölnu. »Navijala bova za Slovenijo. Če pride do tekme Slovenija – Nemčija, bova navijala za Nemčijo, ki nama je dala vse,« je dodal Josef Merkelj.