Šesta etapa 107. kolesarske dirke po Italiji je potekala v Toskani. Na progi med krajema Viareggio in Rapolano Terme so kolesarji premagali tudi tri makadamske odseke, ki so spominjali na spomladansko enodnevno dirko Strade Binache, ki poteka na istih cestah. Klasiko je drugega marca z imenitno, 80-kilometrsko samostojno vožnjo dobil Tadej Pogačar (UAE Emirates). Slovenski as, ki je zanesljivo vodilni na Giru, je imel danes razumljivo tarčo na hrbtu, saj je bil v vlogi velikega favorita za etapno zmago. Mnogi ljubitelji kolesarstva so upali na nov šov slovenskega asa.

Vseeno bi mu bilo, če bi izgubil majico

Pričakovanja so bila še večja, ker so imeli pred tem kolesarji, ki se borijo za skupno zmago, za seboj tri enostavne dneve. »Če bi se doma sam pripravljal na Tour, bi imel tudi težje treninge, kot so bile te etape,« je Tadej Pogačar tudi sam napovedoval svoj napad na belih cestah. Prvi kolesar sveta tokrat ni držal besede, saj na dirki ni bil napadalno razpoložen. Na makadamskih odsekih se je držal v ospredju glavnine, vendar le zato, da se je izognil težavam. Vmes je bilo celo videti, da bo rožnato majico vodilnega predal Avstralcu Luku Plappu (Jayco-AlUla).

»Nič ne bi imel proti, če bi izgubil majico vodilnega, a to ne bi spremenilo ničesar, saj bi moral vseeno priti na podelitveni oder, ker nosim tudi modro,« je 25-letnik priznal, da se ni pošteno trudil braniti majice vodilnega. Dirko je opisal takole: »Zanimivo je bilo ponovno dirkati na makadamu. Za nas je najpomembnejše, da smo se izognili vsem težavam in nismo izgubili časa. Makadamski odseki so zanimivi, vseeno pa mi je dirka Strade Bianche bolj pri srcu.« Pogačar je v cilj prišel skupaj s svojimi konkurenti za rožnato majico, v tej skupini je bil tudi Luka Mezgec (Jayco-AlUla), ki je bil s šestim mestom tokrat najboljši Slovenec v etapi.

Alaphilippe ostal brez trojčka

Zadržani dan Pogačarja so poskusili izkoristiti številni napadalci. Dolgo je trajalo, dokler si niso Pelayo Sanchez, Luke Plapp in Julian Alaphilippe priborili neulovljive prednosti. Ekipni sotekmovalec Mezgeca je najbolj ogrožal Pogačarja v skupnem seštevku, dvakratni svetovni prvak je veljal za prvega favorita za etapno zmago med trojico, a najbolj se je na koncu smejalo mlademu Špancu.

»Vse od začetka dirke sem se pripravljal na današnji dan, a si nisem niti v sanjah predstavljal, da mi bo uspelo to, kar mi je. Neverjeten občutek,« se je smejalo ​Pelayu Sanchezu​, ki je do svoje prve zmage na Giru prišel že ob svojem krstnem nastopu, kar je letos tudi že uspelo Tadeju Pogačarju. »Med pobegom sem sodeloval z obema, poskušal sem se ju tudi otresti. Ni mi uspelo, a sem na srečo imel največ moči v sprintu,« je bil še zadovoljen 24-letni Španec. Sanchez je presenetil izjemno motiviranega Francoza, ki bi z zmago postal 109. kolesar z etapnim slavjem etapne zmage na vseh treh tritedenskih dirkah.

Danes kolesarje čaka prva izmed dveh voženj na čas. 40,6-kilometrska trasa ponuja novo priložnost, da Tadej Pogačar napade svojo drugo etapno zmago na Giru, predvsem pa, da še poveča 46-sekundno prednost v skupnem seštevku. Slovenski superšampion vseeno nima prevelikih ciljev, saj letos na kolesarski kozi tekmovalno še ni sedel. »Predvsem si želim, da bi se dobro počutil na kolesu. Želim si imeti močne noge, čaka nas zanimiva trasa. Želim predvsem začutiti kolo in nato napadati, kaj pa nam bo to prineslo, bomo videli,« je še dodal kolesar s Klanca pri Komendi. Ura resnice dobro priložnost za preverjanje forme ponuja tudi Janu Tratniku, ki bo letos zastopal slovenske barve na olimpijskem kronometru v Parizu. Domen Novak in Luka Mezgec bosta skrbela predvsem za to, da v cilj prideta pravočasno in ne porabita preveč energije.

