Na Slovaškem vedno več Ukrajincev na begu pred mobilizacijo

Slovaška v zadnjem času beleži povečano število neregularnih prihodov ukrajinskih moških med 18 in 60 letom, torej v primerni starosti za vpoklic v vojsko. Tem je izstop iz države uradno prepovedan od začetka ruske invazije leta 2022, ob tem pa so v Kijevu aprila znižali starostno mejo za vpoklic in zaostrili kazni za tiste, ki se temu izogibajo.