Zaradi smrti Mance Košir, kandidatke na že potrjeni listi kandidatov politične stranke Vesna, bo prostor na glasovnici in javni objavi pod zaporedno številko osem ostal prazen, torej brez imena in priimka kandidatke, so sporočili iz DVK.

Rok za vlaganje list kandidatov se izteče jutri, 10. maja, ko so vlaganje kandidatnih list napovedale še tri politične stranke, in sicer Zelena Slovenija, Nič od tega in Piratska stranka. O veljavnosti teh list ter skupne liste DeSUS in Dobra država bo DVK odločala v soboto, 11. maja 2024.