Vojaški analitik Aleksandar Radić je za srbsko televizijo N1 opozoril, da gre za zelo nevarno ekshibicijo, kakršne svet še ni videl, ter da bi Mitrovića morali nemudoma aretirati. Njegovo početje je označil za svojevrstni ekshibicionizem, zaradi katerega bi ga moral pregledati psihiater. Radić je pojasnil, da je takšna minometna mina bolj smrtonosna kot topniška granata enakih dimenzij in kalibra ter da takšne mine v Ukrajini izstreljujejo z droni.

Mitrović ni odgovarjal na klice in sporočila novinarke portala N1, da bi javnosti pojasnil, kaj se je zgodilo na posnetku, se je pa na Radićeve besede odzval kar na svoji televiziji. Dejal je, da ni sprožil prave eksplozivne naprave, in dodal, da je šlo za »malo šalo«, to pa »dokazoval« tako, da je med gostovanjem na Pink TV kar v živo razstavil minometno mino.

Radić je na to odgovoril, da Mitrović v svojem studiu lahko razlaga, kar hoče, ter uničuje in lomi, kar lahko, a je vse, kar se vidi na posnetku, nedopustno. »Teatralnost, poza in scenarij so nesprejemljivi,« je poudaril in dodal, da ni pomembno, ali gre za mino ali pirotehniko, temveč je problem sama ideja. Kot je dejal, bi takšno idejo pripisali predpubertetnim fantom, ne pa lastniku televizije, ki je s svojim početjem vulgariziral več kot resno temo. Za konec je še poudaril, da bi bil, če bi takšen posnetek objavil kdo drug, odziv državnih organov verjetno radikalno drugačen.