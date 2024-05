Več študentskih klubov se je tudi letos zbralo na Kardeljevi ploščadi, kjer so predstavljali tipično hrano in izdelke za kraj ali pokrajino, od koder prihajajo. »Vzdušje je vsako leto res super. Z veseljem se vračamo, ker se srečujemo še s študenti iz drugih regij,« je povedal študent Rožle. Tako kot lani so tudi letos ptujski študenti obiskovalce želeli navdušiti s krofi. »A poznate koga, ki ne mara krofov? Nas imajo vsi obiskovalci zagotovo najraje,« nam je dejal ptujski študent Jakob.

Študentom se je zahvalil tudi predsednik Študentske organizacije Slovenije Luka Mihalič, ki je poudaril pomen Škisove tržnice za lokalno povezanost študentov v Ljubljani. »Študentski klubi dajete glas vsem študentom po Sloveniji. Zaradi vas se študenti počutijo slišane,« je dejal. Kot so opomnili organizatorji, Škisova tržnica ni namenjena le predstavitvi študentskim klubom, temveč tudi ustvarjanju brezčasnih spominov na študentsko druženje.

Letos je zveza Škis v sodelovanju z dobrodelno organizacijo Študentski tolar v dobrodelni akciji za študente in študentske družine, ki prihajajo iz socialno ogroženega okolja, zbrala 15 tisoč evrov.