Mladenič, ki je vreden 500 milijonov: 17 letni Pau Cubarsi podaljšal z Barcelono

Iz nogometnega kluba Barcelona so sporočili, da so podaljšali sodelovanje s komaj 17 letnim branilcem Pauom Cubarsijem. Mladi nogometaš je Kataloncem obljubil zvestobo do leta 2027, odkupna cena za njega pa po pogodbi znaša kar 500 milijonov evrov.