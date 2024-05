Fiasko slovenskega kmetijstva

Pomemben del slovenske agroživilske industrije je končal v tujih rokah, v dobršni meri v hrvaških in srbskih: Fructal in Semenarno Ljubljana so prevzeli Srbi, Drogo Kolinsko in Žito Hrvati. Med največja živilska podjetja, ki so prešla v last tujcev, se uvrščajo še Ljubljanske mlekarne, ki jih je prevzel francoski Lactalis, in Perutnina Ptuj, ki so jo prevzeli Ukrajinci. Za nameček bo hrvaška skupina Mplus, v katero je Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) proti koncu lanskega leta investirala 60 milijonov evrov in s tem pridobila skoraj 30-odstotni lastniški delež, postala 51-odstotna lastnica pomurske agroživilske skupine Panvita.