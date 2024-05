Niso blesteli v osmini finala proti Leipzigu. V četrtfinalu jih je Manchester City nadigral. V polfinalu pa so bili proti Bayernu praktično že brez finalne vstopnice, pa dvakrat zadeli v izdihljajih povratne tekme. Reala Madrida enostavno ne gre nikoli odpisati. Potem ko se je njihova sezona začela katastrofalno, saj so si križne vezi v kolenih strgali nosilci Eder Militao, Thibaut Courtois in David Alaba, ob tem pa so imeli zdravstvene težave tudi nekateri drugi igralci, utegne biti zaključek sanjski. Kraljevi klub že ima v žepu naslov španskega prvaka, 1. junija pa si bo na stadionu Wembley v Londonu proti Borussii iz Dortmunda poskušal zagotoviti še 15. lovoriko v ligi prvakov.

Neuer od junaka do tragične figure

Gostitelji so imeli na povratni polfinalni tekmi v Madridu od začetka pobudo in bi preko Brazilca Viniciusa Juniorja skoraj povedli, a sta domače slavje preprečila vratar Manuel Neuer in vratnica. 38-letni Neuer je bil izjemno razpoložen in paral živce navijačem na Santiagu Bernabeu, ki jim je dih jemal vsak protinapad Bayerna, v katerih so bili Bavarci izredno nevarni. Ko je v enem od njih sredi drugega polčasa izjemno zadel Alphonso Davies, ki ga snubi ravno madridski Real, se je zdelo, da bo v finalu po enajstih letih znova »Der Klassiker«. Gostitelji so hitro izenačili, a je Nacho med napadom storil očiten prekršek nad Joshuo Kimmichom, zato je glavni sodnik Szymon Marciniak zadetek upravičeno razveljavil.

A kljub temu se je zdelo, da gol Reala Madrida visi v zraku. Ko je Vinicius Junior tik pred iztekom rednega dela prodiral in streljal proti vratom Bayerna, je kazalo, da bo žoga lahek plen Neuerja. A dotedanji junak Bavarcev se je v trenutku spremenil v tragično figuro. Žoge namreč ni uspel ukrotiti, nanjo pa je v slogu nekdanjega izjemnega italijanskega napadalca Filippa Inzaghija prežal rezervist Joselu in poskrbel za izbruh navdušenja na Santiagu Bernabeu. Ko se navdušenje še ni dobro poleglo, je 34-letni Španec udaril znova in svoje moštvo popeljal v veliko finale.

Vinicius Junior: Takšni dogodki niso slučajni

»To je Real Madrid. Tolikokrat smo že bili v takih situacijah in se pogosto izvlekli. A to ni slučaj. To je posledica izjemne samozavesti in prepričanja, da lahko v vsakem trenutku obrnemo potek dogodkov. Do zadnje sekunde ne odnehamo. Zdaj bomo odločno krenili po petnajsti naslov evropskih klubskih prvakov. Ko igramo pred domačimi navijači, se skupaj zlijemo v eno. Takšno vzdušje bo vedno naredilo razliko. Če moram nato kot napadalec garati v obrambi, bom to storil brez težav. Srečo imam, da lahko igram za ta klub,« se je smejalo Viniciusu Juniorju, ki je prejel nagrado za igralca tekme. Carlo Ancelotti tudi na deseti tekmi proti Bayernu ni okusil grenkobe poraza. Kot trener Milana in Reala Madrida je Bavarce sedemkrat premagal in z njimi trikrat remiziral. Izjemen je tudi podatek, da je 64-letni Italijan v 21 sezonah v ligi prvakov z Juventusom, Milanom, Chelseajem, PSG, Realom Madridom in Bayernom kar 14-krat igral vsaj v četrtfinalu.

Povsem skrušeni so bili po zadnjem sodniškem žvižgu nogometaši Bayerna, ki so v izjavah priznali, da so se že videli v finalu v Londonu. »Boli. Nekaj časa bomo potrebovali, da bomo vse skupaj preboleli. A če kaj, si nimamo česa očitati, saj smo na igrišču pustili zadnje atome moči. Smo potrti, a ničesar ne obžalujemo. Bila je kakšna poškodba preveč, krči, posledično pa menjave, ki jih sicer ne bi naredil. Tekmo smo končali s povsem drugimi štirimi igralci spredaj, kot smo jo začeli. Za nameček pa je Neuer, ki je bil izjemen, naredil napako, ki je ne bi ponovil v naslednjih 100 letih. To je enostavno nogomet,« je pojasnjeval trener Bayerna Thomas Tuchel, ki bo po sezoni zapustil Bayern. x