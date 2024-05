HDZ kot relativna zmagovalka volitev z 61 poslanci in omejenimi koalicijskimi možnostmi ni imela veliko izbire. Logično so roko podali Domovinskemu gibanju (DP), ki je po volitvah postalo tretja parlamentarna stranka s 13 poslanci. Po tritedenskih posvetovanjih in pogajanjih so se včeraj dogovorili tudi o razdelitvi ministrstev. Mlajša koalicijska partnerica bo dobila dva podpredsednika vlade in tri ministrstva: za kmetijstvo, ker je jedro DP v »hrvaški žitnici« Slavoniji, potem za gospodarstvo, vključno z energetiko, kot tudi novo ministrstvo za demografijo in priseljevanje, o katerem je tehnični premier in predsednik HDZ Andrej Plenković dejal, da je Hrvaška ena prvih članic Evropske unije, ki bo imela tovrstno ministrstvo.

DP trdi, da trije pridobljeni resorji poudarjajo njihov suverenizem. Računajo tudi z najmanj desetimi državnimi sekretarji na ministrstvih, kjer ne bodo imeli svojega ministra. Pogajali so se tudi o prevzemu ministrstev za kulturo in notranje zadeve, a je HDZ te zahteve zavrnila. Po sredinih pogajanjih z DP je Plenković dejal, da se še niso pogovarjali o imenih ministrov, a je potrdil, da bo imela nova vlada več od zdajšnjih 16 ministrstev. Napovedal je tudi, da HDZ nekaterih svojih dosedanjih ministrov ne bo menjala.

Financiranje tednika srbske manjšine postalo del pogajanj

Glavna zahteva DP za koalicijo s HDZ je bila izločitev Samostojne demokratske srbske stranke (SDSS) iz prihodnje vlade, ker da so v njenem članstvu ljudje, ki so bili ministri v srbskih paradržavah na Hrvaškem med vojno v prvi polovici 90. let prejšnjega stoletja. Predsednik DP in župan Vukovarja Ivan Penava, ki je verjetno eden bodočih podpredsednikov sabora, je dejal, da so dobili zagotovilo HDZ, da tednik Novosti, ki ga izdaja krovna organizacija srbske manjšine na Hrvaškem, Srbski narodni svet (SNV), ne bodo več financirali iz državnega proračuna.

Za DP so Novosti časopis, ki pod »masko nacionalne manjšine napada temelje države«. Penava je njegovo vsebino primerjal z nekdanjim splitskim tednikom Feral Tribune, ki je bil zaradi svojih kritičnih prispevkov tudi na muhi nekdanjih državnih cenzorjev. Za Novosti pišejo tudi nekdanji feralovci. V DP obenem poudarjajo, da sicer nimajo težav z zagotavljanjem vseh pravic srbski in drugim nacionalnim manjšinam, če spoštujejo hrvaško državo. Poleg treh poslancev srbske manjšine iz vrst SDSS podpisov za novo parlamentarno večino ne bo dalo niti vseh preostalih pet manjšinskih poslancev. Plenković, ki ni kazal velikega zadovoljstva s pogajanji, je poudaril, da se politika do nacionalnih manjšin ne bo spreminjala, zavrnil je tudi možnost, da bi Hrvaška odstopila od istanbulske konvencije, kar je del političnega programa DP.

V skladu s trendi v nekaterih drugih državah

Nova vladna koalicijska partnerja pričakujeta, da bodo do konca tedna zbrali potrebne podpise za oblikovanje saborske večine in jih dostavili hrvaškemu predsedniku Zoranu Milanoviću. Pričakujejo, da bo Milanović že za prihodnji teden sklical ustanovno sejo novega sabora. Takrat bodo predstavili tudi program koalicijske vlade. Zanj HDZ trdi, da bo sledil politiki zadnjih dveh mandatov od leta 2016, ko je Plenković prevzel vodenje svoje prve vlade. Bo tudi prvi hrvaški premier, ki mu je uspelo trikrat zapored dobiti ključe Banskih dvorov. Nova vlada bo njegova najbolj desna doslej, a bo tako potrdila trende iz nekaterih drugih članic EU, kot so Švedska, Finska in Grčija, kjer so skrajne desničarske populistične stranke s podporo volilcev prav tako prešle v politični mainstream. Kako so volilci sprejeli novo hrvaško vladno koalicijo, bodo pokazale že junijske volitve v evropski parlament, za katere je kampanja povsem v senci prerazporejanja politične moči na domačem prizorišču.

"Protikorupcijska opozicija" bi potrebovala tudi ideološke nasprotnike Na levi sredini, kjer ima vodilno vlogo SDP, so se morali sprijazniti, da opozicija ne bo stopila skupaj in zbrala »protihadezejevske« in »protikorupcijske« parlamentarne večine. Zanjo bi potrebovali tudi ideološke nasprotnike iz Mosta in DP. Analiza volilnih izidov kaže, da bi koalicija SDP in partnerjev, ki bi vključevala tudi levičarsko-zeleno platformo Zmoremo! ter regionalne sredinske stranke, dobila od pet do sedem poslancev več kot HDZ. Vprašanje pa je, koliko volilcev 17. aprila ne bi izbralo liste, na kateri je stranka, ki jo podpirajo, če bi tako hkrati volili tudi stranko, ki je ne želijo voliti. Kljub teoretičnemu sinergijskemu učinku spet ne bi imeli večine brez manjšinskih poslancev in Mosta ali DP. V opozicijskih vrstah se stolček za zdaj maje zgolj predsedniku SDP Peđu Grbinu, ki bo verjetno ostal v sedlu do volitev v evropski parlament.