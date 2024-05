Več vojakov naj bi bilo ranjenih, piše The Times of Israel, med izraelskimi pa naj ne bi bilo žrtev.

Iz IDF (Israel Defence Force oziroma izraelska vojska) so potrdili dogodek, ki ga rešujejo skupaj z egiptovskimi silami. »Pred nekaj urami se je zgodil incident in streljanje na meji z Egiptom. Incident preiskujemo, poteka tudi dialog z egiptovsko stranjo,« so zapisali.

Izraelski Ynet se sklicuje na neimenovane izraelske vojaške vire, ki za obstreljevanje krivijo Egipt. Po njihovih trditvah so na mejnem prehodu Rafa egiptovski vojaki prvi začeli streljati na izraelske.

