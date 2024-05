Vse živali so rodovniške, najstarejša med njimi je psička Athena, šteje deset let, najmlajša pa psička Selva, ki bo junija dopolnila komaj eno leto. Glede na starost in stanje psov je postavljena tudi izklicna cena.

Ponudbe za nakup psa javno zbira notranje ministrstvo, lastnik psov je Republika Slovenija, upravljavec pa Policija.

Na voljo so:

Policijska psička Athena »od SLO Policije 1949«, pasme: nemški ovčar, poležena: 12. 1. 2014, spol: ženski, številka mikročipa: 705235100017721, potni list: SI011099405, rodovnik: SLRNkp-016376.

Policijska psička Selva »od Slo policije 1949«, pasme: belgijski ovčar, poležena: 14. 6. 2023, spol: ženski, številka mikročipa: 705035000042995, potni list: SI010066228, rodovnik: SLRMN-001061.

Policijski pes Ben »Tri zvezde«, pasme: rotweiler, poležen 6. 10. 2022, spol: moški, številka mikročipa: 705035000073229, potni list: SI030048490, rodovnik: SLRRW003981.

Policijska psička Fahra »Makolska«, pasme: nemški kratkodlaki ptičar, poležena: 30. 7. 2022, spol: ženski, številka mikročipa: 705100000131334, potni list: SI030048119, rodovnik: SLRNkp-003706.

Policijski pes Ran »od SLO Policije 1949«, pasme: belgijski ovčar, poležen: 16. 10. 2021, spol: moški, številka mikročipa: 705035000046760, potni list: SI010066233, rodovnik: SLRMN-00931.

Pes Ran ima poleg delovnih tudi zdravstvene težave, in sicer ima samo eno oko, ker mu je bilo drugo zaradi vnetja odstranjeno že pri štirih mesecih starosti. Pes je zaradi karakterja primeren samo za osebe, ki imajo predhodne izkušnje z delovnimi psi in imajo primerno znanje s področja kinologije.

Prodaja psov bo potekala po metodi javnega zbiranja ponudb.