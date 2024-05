Izvajalci poletnega počitniškega varstva, ki ga sofinancira Mestna občina Ljubljana (MOL), bodo začeli zbirati prijave, ki bodo potekale izključno prek spletne strani izvajalcev, in sicer jutri, 7. maja, ob 7. uri. Letos bo sofinanciranih 16 programov poletnega počitniškega varstva, vsi so deveturni ter vključujejo kosilo in dve malici. V posamezen program je otrok lahko vključen največ dva tedna, varstvo pa je namenjeno otrokom od prvega do petega razreda osnovne šole s stalnim stalnim prebivališčem v MOL. Prav tako lahko programe obiskujejo otroci družin, ki nimajo stalnega bivališča v MOL in živijo v študentskih domovih v Ljubljani, s tem, da otroci obiskujejo osnovno šolo v Ljubljani. V počitniške programe se lahko v primeru, da lahko izvajalci zanje zagotovijo strokovno in varno izvedbo, vključijo tudi mladostniki s posebnimi potrebami do 18. leta. Poleg tega so ne glede na višino navedenega prispevka na udeleženca v posameznem programu na voljo tudi mesta za otroke iz socialno ogroženih družin, za katere je varstvo v celoti brezplačno.

Na voljo so različni programi poletnih počitniških varstev. Zavod Aktivna starost – socialno podjetje v svojem okvirnem programu napoveduje ure pravljic, ustvarjalne delavnice, športne igre, jahanje konja, obisk raznih muzejev in medgeneracijsko povezovanje ter lov na zaklad. V društvu Salezijanski mladinski center Rakovnik bodo prvi in drugi teden počitniškega varstva obarvali bolj ustvarjalno, medtem ko bo tretji teden posvečen športu. Društvo katoliških pedagogov Slovenije ponuja preplet raznolikih aktivnosti, tako glasbenih kot gledaliških, likovnih in športnih dejavnosti. Zveza prijateljev mladine Ljubljana Center in Ljubljana Šiška načrtujeta izlete v naravo, delavnice in družabne igre za sproščanje. Društvo za kulturo inkluzije pa ponuja programe gibanja in učenja skozi gib, likovnega izražanja ter kulturno-umetniškega doživljanja.

Raznovrsten gibalni in plesni pa tudi preostali ustvarjalni program bodo poleti ponujali tudi plesni klubi in društva. Med izvajalce z razgibanimi programi med drugimi spadajo Športno društvo ABC šport Ljubljana, Športno kulturno društvo Pom-Pon 2000, Dagiba – zavod za izobraževanje in umetniško ustvarjanje ter Smučarsko društvo Novinar.

Celoten seznam izvajalcev s sofinanciranim poletnim počitniškim programom je objavljen na spletni strani MOL.