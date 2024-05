Poročilo častnega meščana

Ali ste že kdaj pomislili na to, da je mesto tudi velika prostorska kompozicija? Tako kot se vsaka kompozicija, naj gre za pesem, sliko, kip ali skladbo, izoblikuje takrat, ko se posamezni deli ujamejo v razvidno urejeno celoto, se tudi mestna oblika sestavlja iz posameznih stavb in prostorov med njimi, s to razliko, da se stalno spreminja, preureja, dopolnjuje in razvija. Ta proces poteka postopoma po določenih zakonih in pravilih, ki uravnavajo razmerja med posameznimi deli in celoto. Po njih se je treba ravnati, ko presojamo, kakšen bo učinek nove stavbe ali nove ureditve v širši prostorski kompoziciji.