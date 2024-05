Nosilec postopka je inštitut​ Ekvilib, ki postopek izvaja z ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Vodja certificiranja Petra Hartman pravi, da v zadnjem času, zlasti po pandemiji covida, podjetja niso bistveno spremenila svojega odnosa do družini prijaznih ukrepov, so se pa morala prilagoditi glede seznanjanja z ukrepi. »Še bolj intenzivno predstavljajo ukrepe, ki jih ponujajo zaposlenim, in to že pri zaposlovanju. To je pomembna tema prvih razgovorov za zaposlitev. Številna tako bodočim sodelavcem izčrpno predstavljajo podjetje, vse ugodnosti, ki jih zaposlenim omogočajo, ter tudi svoje vrednote, med katere seveda sodi tudi naklonjenost družini oziroma spoštovanju zasebnega življenja zaposlenih.« Na Ekvilibu opažajo, da se podjetja veliko ukvarjajo s področjem dobrega počutja zaposlenih, tako fizičnega kot psihičnega. Veliko se posvečajo promociji zdravja na delovnem mestu. Začela se je detabuizacija psihološkega svetovanja. »Naraščata tako uporaba kot tudi odločanje podjetij za ta ukrep,« je povedala Hartmanova.

Ta teden so podelili pet osnovnih certifikatov (Ipros, Koncern Sintal, Result, Skupina Porsche Finance Group Slovenia, SPL in Varstveno-delovni center Kranj) in 11 polnih certifikatov (Anton Blaj, Dom počitka Mengeš, Dom upokojencev Vrhnika, Engrotuš, Kovintrade, Novartis pharma services inc., podružnica v Sloveniji, Skupina Nova panorama, Steris ast, Telemach Slovenija in Varovanje Galekom). Skupaj zaposlujejo več kot 6300 ljudi. Štiriindvajset podjetij in organizacij pa je prejelo posebno zahvalo za širjenje kulture družini prijaznega podjetja.