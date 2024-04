Ima te, da bi si pulil lase!

Moje otroštvo je v 60. letih potekalo v času strašnega boja, boja za – dolžino las. Lasje, natančneje daljši lasje fantov so najprej postali simbol upora v ZDA, potem so zašli v Evropo, tudi vzhodno. Dolgi lasje so nastopali zoper nedemokratično in rasistično ameriško oblast, zoper vojaško zabritost, ki je leta 1968 napadla Vietnam, kmalu zatem pa ubila Martina Lutra Kinga. »Znak« se je širil, istega leta je prišlo do velikih pariških protestov, ki so zahtevali socialno državo in več demokracije in so odmevali po vsej Evropi, z zamikom tudi v Ljubljani; povsod so jih bolj ali pri nas manj grobo zatrli. Če pogledate fotografije zavzetja Filozofske fakultete leta 1971, boste videli kopico kosmatih glav. V tradicionalnih okoljih so v tistem obdobju dolgolase fante včasih brutalno na silo strigli. Dolžina las je bila izjava.