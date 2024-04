Potem ko so v Steklarni Rogaška septembra lani, ko so imeli okoli 830 zaposlenih, povedali, da bodo odpustili do 140 delavcev, je torej za podjetje, v katerem naj bi bilo trenutno prek 700 zaposlenih, odpuščanje načrtovano tudi v prihodnje. Skupina Fiskars je namreč v četrtek s sporočilom za javnost napovedala, da načrtuje naložbe in spremembe v dveh tovarnah stekla, in sicer v tovarni Rogaška v Sloveniji in tovarni Iittala na Finskem.

Naložba v višini 15 milijonov evrov, ki jo skupina Fiskars v rogaški steklarni napoveduje za obdobje 2024-2026, bo po navedbah skupine poleg posodobitve tovarne med drugim omogočila tudi občutno zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida. »Cilj načrtovanih sprememb v tovarnah stekla je tudi optimizacija proizvodnih zmogljivosti, da bi bolje poskrbeli za proizvodnjo premijskih in luksuznih izdelkov. Skupina je v zvezi z načrtovanimi spremembami začela pogajanja z zaposlenimi. Ocenjuje se, da se bo zaradi načrtovanih sprememb v tovarni Rogaška število delovnih mest zmanjšalo za največ 155,« so, kot so sporočili iz Steklarne Rogaška, navedli v skupini Fiskars.

Pojasnili so še, da bodo med uvajanjem sprememb tesno sodelovali z zaposlenimi in njihovimi predstavniki, da bi s tem zagotovili, da bodo v celoti obveščeni o predlogih in da se bodo z njimi posvetovali. Ob tem so opozorili, da se postopki in roki v različnih državah razlikujejo. Odpuščanja zaposlenih, a v manjšem številu, so napovedali tudi za omenjeno podjetje Iittala in za distribucijski center v Billnasu na Finskem. Tako trenutno zaradi odprtih postopkov podrobnejših informacij ne morejo podati, so dejali.