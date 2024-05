#intervju Nada Žgank, fotografinja: Zamrznjeni gib plesalskega telesa

Fotografinji Nadi Žgank so vrata v fotografski svet odprle fotografije, ki jih je posnela med sodelovanjem pri projektu Romi leta 1991, nato pa je prestopila v območje umetnosti, ko je na Mestu žensk, Gibanici, Mladih levih in drugod začela fotografirati gledališke in plesne predstave. Njene fotografije so izvrstne, njena tiha navzočnost pod odrom je postala znak. Za svoje delo je nedavno prejela nagrado ŽoŽ – ženske o ženskah.