Volitve sto sedmih okrožnih svetov in enajstih županov so konservativni vladi Rishija Sunaka prinesle eno od največjih volilnih polomij v zgodovini. Veliki zmagovalci so opozicijski laburisti Keira Starmerja, ki so osvojili 1158 svetniških sedežev, kar je 186 več kot prejšnjič. Po novem bodo vladali v 51 okrožjih, osmih več kot doslej.

Spektakularen poraz konservativcev

Konservativce so premagali tudi liberalni demokrati. Zasedli so 522 svetniških sedežev, 104 več kot prejšnjič. Število svetov, v katerih imajo večino, so povečal z deset na 12. Konservativci so medtem izgubili skoraj polovico svetnikov (474), saj so osvojili samo 515 svetniških sedežev. Izgubili so vodenje kar desetih svetov. »Vladajo« samo v še šestih od 107 okrožij, v katerih so imeli volitve. Obenem so bili poraženi na desetih od enajstih županskih volitev.

Govoriti je mogoče o spektakularni zmagi laburistov, ki imajo že mesece v raziskavah javnega mnenja okoli 20 odstotkov prednosti pred konservativci. A bolj zanimiv je spektakularen poraz konservativcev, ki je sprožil toliko bolj žolčne razprave o krivcu, ker so do parlamentarnih volitev, na katerih jim vsi napovedujejo epski poraz, samo še meseci in ker se konservativni veljaki ne morejo zediniti, ali bi jim še ena zamenjava vodje stranke in premierja (tretja v manj kot dveh letih) na volitvah pomagala ali prej škodovala.

Žal ji je, da je podprla Sunaka

Prva je prst krivde v premierja javno uperila nekdanja notranja ministrica, superdesničarka Suella Braverman, ki pravi, da bi si moral Sunak »prilastiti bedne izide volitev«. »Njegov načrt ne deluje, ni mogoče prikriti tega, da so to pošastni volilni rezultati. Sunak nas vodi že 18 mesecev. Sprejemal je vse odločitve in volilni rezultat je posledica teh odločitev, kar mora priznati. S ponižnostjo mora spremeniti smer,« pravi Bravermananova. Kaj ambiciozna Bravermanova, ki je javno dejala, da ji je žal, da je podprla Sunaka kot premierskega kandidata, misli s spreminjanjem smeri? Ona in vrsta drugih konservativnih veljakov zahtevajo, da se Sunak premakne še bolj na desno, kot se je že. Otočani naj bi zaradi Sunaka stranki očitali, da ni več konservativna.

»Dejansko mora znižati davke, se zresniti o priseljevanju, omejiti zakonito priseljevanje in odstopiti od evropske konvencije o človekovih pravicah, samo tako bo pokazal, da resno misli ustaviti čolne (v Rokavskem prelivu, op. p.),« je dejala Bravermanova, ki je videti, kot da se po Sunaku že vidi na Downing Streetu 10. Ni edina. Vseeno trdi, da je nemogoče zamenjati vodjo stranke šest mesecev pred parlamentarnimi volitvami, ker ni »supermanov« ali superžensk, ki bi bili v tako kratkem času kos izzivu.

Zmerno krilo konservativcev medtem Sunaka poziva, naj se z zmernim, vključujočim in strpnim konservativizmom premakne v politično sredino. Sunak utegne politično preživeti do volitev zato, ker je med njegovimi kritiki v stranki vse preveč ambicioznih ljudi, ki bi ga radi zrušili, in se ne morejo dogovoriti o tem, kdo bi bil vodilni »pučist«, ki bi imel za nameček še zelo kratko premiersko kariero. Sunak, ki glede lokalnih volitev priznava kvečjemu razočaranje, naj bi medtem opustil idejo o poletnih volitvah, ki jih večina zdaj pričakuje oktobra ali novembra.

Priprave na katastrofo »Pripravite se na katastrofo, to je vse, kar je preostalo konservativcem,« je ocenil nekdanji vodilni brexitski pogajalec lord David Frost, ki po rezultatih lokalnih volitev napoveduje, da bodo po naslednjih volitvah konservativci imeli celo precej manj kot 200 poslancev (v 650-članski zbornici). Tudi po njegovem je glavna Sunakova napaka to, da je »premajhen« desničar.