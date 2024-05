Že več kot desetletje v Italiji deluje program Svobodna izbira, v okviru katerega otrokom, ki bi jih v lovke lahko potegnila lokalna mafija, pomagajo zapustiti nevarno okolje. Leta 2012 ga je v Kalabriji, domovini najmočnejšega klana Ndrangheta, ustanovil sodnik za mladoletne prestopnike Roberto Di Bella, zdaj pa ga razširjajo še na dve s kriminalom prežeti območji – na Sicilijo, kjer kraljuje združba Cosa Nostra, in v Neapelj, kjer je glavna Camorra. Tako bodo lahko tudi tisti najbolj ranljivi, ki morda ne bi imeli druge možnosti kot vstopiti v podzemni svet kriminala, izbrali možnost normalnega življenja.

Rešili 150 otrok

S programom skušajo otrokom preprečiti, da bi sledili staršem v »družinski posel«. Tako lahko prekinejo začarani krog prenašanja tradicije in zvestobe iz roda v rod. V osrčju družine je oče, glava družine, po možnosti pa tudi mafijski šef, ki ga vsi spoštujejo ali pa se ga bojijo. Največkrat oboje. Mama otrokom vcepi vrednote, med drugim tudi pomen omerte, molčečnosti o vsem, v kar si ali nisi vpleten, pa tudi o pomembnosti spoštovanja in časti. Po tradiciji sinovi sledijo očetom, hčere pa so pomembne pri strategiji sklepanja zavezništev prek porok.

»Nekatere otroke že pri osmih letih učijo streljati, drugi pri teh letih preprodajajo droge,« je o kruti realnosti v svetu mafijskih otrok spregovorila Chiara Colosimo, vodja italijanske parlamentarne komisije za boj proti mafiji. Sodnik Di Bella, oče projekta, je videl preveč gorja, povezanega z mafijo. »Nekatere otroke so prisilili, da so umorili mamo in tako ubranili družinsko čast,« je pojasnil. Po drugi strani je imel opraviti tudi z otroki, ki še niso izgubili iskrice v očeh ali upanja na boljše življenje. V okviru programa so rejniške družine ali nastanitve na skrivnih lokacijah našli 150 otrokom, za njimi pa se je odpravilo še okoli 30 mam. Sedem jih je sklenilo dogovor z državo in so ali pa še bodo pričale proti članom klanov, v zameno pa so postale zaščitene priče z novo identiteto. »Starši so pripravljeni dati življenje za svoje otroke. Tudi za ženo. To sem storil tudi sam,« je v pismu zahvale sodniku zapisal nekdanji mafijski šef, skesanec, ki se je odločil zapustiti svet kriminala in tako rešiti svojo družino. Sam je pristal v zaporu.

Ženske morajo oditi

»To je zgodovinski trenutek v boju proti mafiji,« je razširjanje projekta komentiral italijanski pravosodni minister Carlo Nordio. Protokol je podpisalo še pet drugih ministrov, pa tudi predstavniki Katoliške cerkve. Za francosko tiskovno agencijo AFP je pojasnil, kako se je za sodelovanje z državo odločilo že več mafijskih šefov, da bi tako pred svetom nasilja zaščitili svoje otroke, eden pa celo vnuke.

Po mnenju ministrice za družino Eugenie Roccelo morajo ključno vlogo odigrati ženske, še poroča Guardian. Če bi sodili po medijih in sodobni popularni kulturi, bi zmotno mislili, da so mafijske žene tiste, ki iz ozadja vlečejo vse niti, sprejemajo odločitve in izdajajo ukaze, ko njihovi možje pristanejo za zapahi. »A to ni res. V tej kulturi ni emancipiranih žensk. Kakršne koli take ideje zatrejo in uničijo. Zato morajo ženske razbiti verigo kulturnega prenosa, in to prek neposlušnosti, kar lahko storijo tako, da se umaknejo iz mafije, otroke pa vzamejo s seboj,« je bila jasna ministrica.

Za kako močno organizacijo še vedno gre, kažejo podatki iz lanskega leta, da prihodki italijanske mafije znašajo najmanj 40 milijard evrov na leto. Najverjetneje pa še veliko več. Glavni viri prihodkov so še vedno trgovina z drogo, izsiljevanje, oderuštvo pa tudi prostitucija in trgovina z orožjem.