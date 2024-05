Poglejmo še cenitev Ajde, kjer so cenili poškodovane hiše brez prisotnosti stanovalcev ter ogleda notranjosti, kjer je bilo največ škode, in so objavljali cene, ki so bile vsaj dvakrat nižje od dejanske škode. Kar se tiče poplavljencev z levega brega Savinje, menim, da jim je treba izplačati realno škodo ter jih ne selit če tega ne želijo, razen tistih posameznikov, ki so bili že večkrat poplavljeni in si to želijo. Vsekakor se na silo selili ne bomo ter bomo preko advokatov zahtevali povrnitev stroškov ter kaznovanje povzročiteljev poplavne anarhije.

Sedaj so povodje in bregovi Savinje že marsikje sanirani, opažamo pa, da je obrežje levega brega Savinje od mostu cca 400 m nizvodno še vedno nesanirano, nadalje pa lepo sanirano, pa je prav tu Savinja prešla bregove ter poplavila naselje s hišami, ki jim preti preselitev. Ne razumem, zakaj se cca 100–200 m pred izlivom Pake v Savinjo ne izkoplje vzporednega korita ter tako onemogoči poplavljanje Pake. Kar se tiče kapitalnih plazov v Zgornjesavinjski dolini, pa jih z izdelavo betonskih blokad ne bodo ustavili, treba bo izdelati sistem drenažnih vertikalnih in horizontalnih vrtin, po potrebi pa tudi rudarskih rovov manjšega profila po zgledu jalovišča na rudniku urana Žirovski vrh, seveda pa ustrezno zavarovati hudourniške potoke in redno čistiti vodotoke tudi s pomočjo lokalnih kmetov, če ne gre drugače, le-ti pa so tudi najboljši monitorji, saj jim gre za obstoj in življenja. V nasprotnem v Zgornjesavinjski dolini ne bo več možno živeti, pa tudi turizma več ne bo.

Očitno bo tudi avtocesta Velenje–Šentrupert odlično odlivno območje, saj bo zajela večino poplavni voda ter omogočila navdušencem veslanje s kanuji do Celja in Vranskega.

Matjaž Cerovac, univ. dipl. inž. rud. in geotehnologije, Letuš