Cankarjevo nagrado za najboljše izvirno literarno delo, izdano v minulem letu v slovenskem jeziku, so si kot poklon Ivanu Cankarju in sodobni slovenski književnosti leta 2019 zamislili Slovenski center Pen, SAZU, Univerza v Ljubljani ter ZRC SAZU v sodelovanju z občino Vrhnika, ki je tudi glavna donatorica nagrade. Letos bodo tako to priznanje za vrhunsko literarno umetnino podelili že petič, včeraj pa je upravni odbor Cankarjeve nagrade razglasil tudi peterico letošnjih nominirancev: to so Mateja Gomboc z romanom Gorica, Anja Mugerli z romanom Pričakovanja, Pia Prezelj z romanom Težka voda, Denis Škofič s pesniško zbirko Tuskulum in Aleš Šteger z zbirko potopisov Na kraju zapisano. »Veseli nas izvrsten odziv, saj so svoje izdaje na razpis za nagrado prijavile skoraj vse slovenske založbe,« pravi Marko Golja, predsednik upravnega odbora Cankarjeve nagrade. »To kaže, da je nagrada že našla trdno mesto v slovenskem literarnem prostoru.«

Nagrado se sicer lahko podeli za literarno delo katere koli zvrsti, ki jih je pisal tudi Ivan Cankar, med drugim za pesniško zbirko, roman, dramsko delo ter zbirko kratkih zgodb ali esejev, ki pomeni trajno obogatitev zakladnice slovenske kulture.

Svežina in raznovrstnost

O nominirancih je presojala strokovna žirija, ki bo izbrala tudi dobitnika oziroma dobitnico nagrade – ta bo znan(a) na slovesni podelitvi, ki bo 30. maja na zdaj že ustaljenem prizorišču v Cankarjevem domu na Vrhniki. V prenovljeni zasedbi, ki je prav letos začela štiriletni mandat, jo kot predstavniki ustanoviteljev sestavljajo Igor Divjak, Alenka Koron, Mateja Pezdirc Bartol, Simona Semenič in Tomaž Toporišič. »Obravnavali smo 45 prijavljenih del, ki so bila pretežno precej kakovostna, pa tudi raznovrstna,« poudarja predsednica strokovne žirije Mateja Pezdirc Bartol. »Za nagrado lahko kandidirajo dela iz tako rekoč vseh literarnih zvrsti, kar v določenem smislu zelo neposredno nadaljuje Cankarjevo tradicijo – in tako smo brali knjige raznih zvrsti in žanrov, od romanov do slikanic ali potopisov. Pri izbiri se nismo ozirali na generacijsko, zvrstno, spolno, geografsko ali kakšno drugo uravnoteženost, vseeno pa sem vesela, da so se v končnem izboru znašla v tem pogledu zelo raznolika dela.« Kot dodaja, je bila žirija v naboru številnih odličnih knjig posebej pozorna na neko svežino, »bodisi v jezikovnem, formalnem ali vsebinskem smislu«, pa tudi na določeno pristnost oziroma »avtorsko iskrenost«.

Slovesnost ob podelitvi nagrade, ki bo letos znašala vsaj 7000 evrov, bo v živo prenašal tudi Radio Slovenija – program Ars. Cankarjevo nagrado lahko sicer ustvarjalec oziroma ustvarjalka prejme le enkrat; lani jo je za zbirko kratkih zgodb Gluha soba dobila pisateljica in kritičarka Mojca Kumerdej.