Produktivnost Slovenije: Razvojno dohitevanje se je upočasnilo

Lani je BDP na prebivalca dosegel 91 odstotkov povprečja EU, s čimer se je izenačil z doslej najvišjo vrednostjo iz leta 2008. Zaostanek za gospodarsko razvitostjo je med letoma 2015 in 2019 upadel za kar šest odstotnih točk, od leta 2020 do 2023 pa se je razvojno dohitevanje upočasnilo in je znašalo le dve odstotni točki.