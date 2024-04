#intervju Maša Košak, kadrovski up leta 2024: Pri delu se bolj proaktivno vedejo ženske

Leta 2020 je pandemija covida-19 radikalno spremenila poslovni svet in zaposlene pregnala iz pisarn ter jih prisilila, da so večinoma vsi delali od doma. Vrnitev na delovna mesta v letu 2021 je odprla priložnost za ustvarjanje novega načina delovanja, ki odpira veliko dilem in razlik v tem, kako zaposleni in delodajalci vidijo prihodnost. Kako preprečiti, da bi hibridno delo osiromašilo delovne odnose, je zato upravičeno vroča kadrovska tema. V sklopu Slovenskega kadrovskega kongresa vsako leto podelijo posebno priznanje kadrovski up leta za najboljše znanstvenoraziskovalno delo s področja kadrovskega menedžmenta. Letos sta ga prejela doktorska študenta Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, Maša Košak in Lovrenc Švegl, ki sta s svojim delom na aktualnem področju človeških virov prispevala k bogatemu mozaiku znanja in razvoja stroke. Košakova je prejela nagrado za raziskovalno delo Pomen hibridnega dela za proaktivnost v delovnih odnosih pod mentorstvom red. prof. dr. Roberta Kašeta. Proaktivnost v tem kontekstu razumemo kot samoiniciativnost, saj proaktiven posameznik deluje brez poziva, je osredotočen na prihodnost oziroma vnaprejšnje ukrepanje pred nastalo situacijo in usmerjen k spremembam oziroma raje prevzema nadzor, kot se pasivno prilagaja situaciji.