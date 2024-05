Razstava slovenske punk fotografije v Nemčiji je v bistvu prenos in adaptacija zelo odmevne razstave Slovenski punk in fotografija kustosinje dr. Marine Gržinić, ki je od začetka decembra do konca februarja gostovala v Cankarjevem domu. Tematsko izhodišče je punk in Vzhodna Evropa, osrednji medij pripovedi pa fotografije kronistov tistega časa. To so bili novinarji, fotografi ter članice in člani punk scene v Sloveniji, ki so za razstavo odprli in posodili svoje arhive – svoje fotografije, izrezke iz časopisov, dokumentarne filme ali zbirke plakatov.

»Ko sem obiskal razstavo v Cankarjevem domu, se mi je vsebina soočanja s poznosocialističnim časom sedemdesetih in osemdesetih let zdela aktualna in nujna. Trenutni dogodki na naših kontinentih kažejo na pomembnost soočanja z delom Evrope, ki ga po mojem mnenju nenehno kulturno in umetniško zanemarjamo. Veliko zanimanje za pričujočo razstavo v našem centru kaže, kako nujno je soočanje z vzhodnoevropskimi perspektivami,« je ob odprtju razstave povedal Janusz Czech, umetniški vodja A.K.T;. Kustosinja Gržinić pravi, da razstava vzpostavlja mrežo vizualnih referenc in pripovedi, ki omogočajo sodobno, performativno predstavitev pripovedi o uporu kot politični kategoriji.