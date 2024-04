Kaj bi storili, če bi ves svet spremljal sojenje vašemu možu, ki je pornoigralki, s katero vas je prevaral, dal večjo vsoto, da bi o tem molčala in ne ogrozila njegove kampanje za predsednika ZDA? V primeru Melanie Trump je odgovor: ignorirajte vse skupaj in pričnite prodajati verižice za 245 dolarjev.

Od prejšnjega tedna dalje je na spletni strani prejšnje (in naslednje?) ameriške prve dame Melanie Trump moč naročiti ogrlico. Gre za prodajno kampanjo pred materinskim dnevom, ki ga bodo v ZDA praznovali 12. maja. V ceno 230 evrov je všteta ogrlica z deteljasto oblikovanim obeskom z gravuro po meri.

»Biti mati je ena najpomembnejših vlog v življenju,« pravi Melania, ki je nakit oblikovala z vizijo »počastiti vse matere in jim izraziti hvaležnost«. Obesek je narejen iz sterling srebra s pozlato, paket pa vključuje Melaniin avtogram in njen nezamenljivi žeton NFT – natanko to, kar si želi vsaka mama, so se pošalili pri Guardianu.

Pri slednjem so tudi ugotovili, da izdelava takšnega obeska stane kakšnih slabih 40 evrov, kar pomeni, da si lahko Melania obeta lep zaslužek.

Let’s honor and celebrate all mothers with love and gratitude. https://t.co/ESihnAQ8kgpic.twitter.com/Nj3IKfwzG1 — MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) April 21, 2024

Donald prodaja superge, kolonjsko vodo in Biblijo

Dokaj glasna so ugibanja, da bo tako zaslužen denar prišel prav njenemu možu, ki se je znašel v težavah, saj nima pol milijarde dolarjev likvidnih sredstev, kolikor jih potrebuje za pritožbe na obsodbe zaradi raznih poslovnih prevar. Nedavno je tudi sam pričel s prodajo najrazličnejših izdelkov, med njimi tudi superg, parfumov in celo posebnih izdaj Svetega pisma.

Stephanie Grisham, ki je nekdaj delala za Melanio Trump in o tem napisala knjigo, sicer dvomi, da bo Melania denar delila s soprogom. »To dela zase,« je prepričana. Skrivnostna in molčeča nekdanja prva dama se sicer v aktualni predsedniški kampanji drži bolj zadaj.