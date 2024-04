V zaključni mednarodni policijski akciji so v teh dneh aretirali štiri Gruzijce, ki so osumljeni, da so iz knjižnic širom evrope kradli stare in redke izvode knjig. Ukradli naj bi najmanj 170 knjig, vrednih 2,5 milijona evrov. Ukradene knjige so nato prodali prek dražbenih hiš v St. Peterburgu in Moskvi, (pre)prodanih knjig pa knjižnice verjetno ne bodo nikoli več dobile nazaj. Že Pred zaključno kriminalistično akcijo, ki jo je koordiniral Europol, so policisti še tri osumljence aretirali v Estoniji, Franciji in Litvi, dva osumljenca pa sta pod tako imenovanim sodnim nadzorom v Franciji. Okoli 100 policistov je prebrskalo 27 različnih lokacij, ob aretaciji štirih osumljencev pa jim je uspelo zaseči več kot 150 knjig, za katere sumijo, da so bile prav tako ukradene, vendar njihov izvor še ni znan.

Skupina tatov je bila aktivna že lani in predlani, kradla pa je po najmanj devetih evropskih državah (Slovenije ni med njimi). Iskali so predvsem knjige ruskih avtorjev, denimo prve izdaje Puškina in Gogolja. V knjižnicah, kjer so hranili dragocene knjige, so tatovi zaprosili, če si lahko v živo ogledajo stare knjige. Zaposlenim so natvezili, da jih knjige zanimajo iz akademskih razlogov, ko so jih dobili v roke, pa so jih natančno premerili in fotografirali. Čez nekaj tednov ali mesecev so se vrnili in ponovno zaprosili za ogled istih knjig, ki so jih v knjižnici nato na skrivaj zamenjali z – menda zelo kakovostnimi - ponaredki. V drugih primerih so zgolj vlomili knjižnice in ukradli knjige, vendar so si knjižnice in knjige tudi tedaj najprej podrobno ogledali.