Novinarka in pravnica je osvojila naziv najlepše ženske v argentinski prestolnici, s čimer se je uvrstila med kandidatke za Miss Universe Argentine.

Ukinili starostno omejitev

Alejandra Rodriguez je dobila priložnost na izboru za Miss Universe, potem ko so konec leta 2023 ukinili starostno omejitev, ki je veljala od leta 1958. Do takrat so lahko tekmovale le udeleženke, stare med 18 in 28 let. Po novem je edini pogoj, da so polnoletne.

