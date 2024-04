»Danes se moramo zavedati dejstva, da je naša Evropa umrljiva, lahko umre,« je dejal Macron. To je po njegovih besedah v celoti odvisno od naših odločitev, ki pa jih je treba sprejeti nemudoma, saj da obstaja veliko tveganje, da bo celina v naslednjih desetih letih oslabela ali se znašla odrinjena na rob.

Za manjšo odvisnost od ZDA

Med drugim je Evropo pozval k oblikovanju obrambne strategije, ki bi zmanjšala njeno varnostno odvisnost od ZDA in jo okrepila spričo grožnje Rusije, od katere je bila doslej tudi energetsko preveč odvisna. »Zgraditi moramo strateški koncept kredibilne evropske obrambe,« je dejal.

Napovedal je, da bo partnerje v Evropi v naslednjih mesecih zaprosil za predloge na tem področju, ki vključuje tudi potrebo po lastnih zmogljivostih v kibernetski obrambi in varnosti. Pri nakupu vojaške opreme bi bilo treba po njegovih besedah dati prednost evropskim dobaviteljem, pri čemer je tudi podprl idejo evropskega posojila v ta namen.

Ravnanje Rusije po njeni invaziji na Ukrajino je opisal kot brez zavor in dejal, da ni več jasno, kje si Moskva postavlja meje. Za evropsko varnost je po njegovih besedah življenjskega pomena, da Rusija v svoji agresiji nad Ukrajino ne zmaga.

Macron se je v svojem govoru v veliki meri vrnil k temam iz septembra 2017, ko je kmalu po nastopu položaja predstavil svojo vizijo razvoja Evrope. V letih dotlej je sicer na evropsko stvarnost močno vplivalo več kriz, vključno z brexitom, covidom in rusko invazijo na Ukrajino.

Začetek kampanje pred evropskimi volitvami

Francoski predsednik je danes povzel učinke vsega tega dogajanja na EU, obenem pa je potrdil svoje zavzemanje za koncept evropske strateške avtonomije na področju tako obrambe kot tudi gospodarstva.

Pozval je k prenovi evropske trgovinske politike, da bi ubranili evropske interese, in pri tem tako Kitajsko kot ZDA obtožil neupoštevanja pravil svetovne trgovine. »Ne more delovati, če smo mi edini na svetu, ki spoštujemo pravila trgovine, kakršna so bila spisana pred 15 leti, in če jih Kitajci in Američani s subvencijami za kritične sektorje ne spoštujejo več,« je dejal.

Poleg tega bi bilo treba po njegovih besedah v 12 mesecih uresničiti načrt unije kapitalskih trgov, ki da že predolgo ostaja le pri obljubah.

Čeprav ni omenjal evropskih volitev, analitiki v njegovem govoru vidijo tudi neke vrste vstop Macrona v kampanjo pred junijskimi volitvami, na katerih njegovi sredinski liberalni stranki Preporod ne kaže najbolje. Trenutno v anketah močno zaostaja za skrajno desnim Nacionalnim zborom, grozi jim celo, da bodo za socialisti pristali šele na tretjem mestu.