Za vse zveste smučarje in tiste, ki bi radi doživeli noro dogodivščino na smučeh, so sprejeli odločitev, da bo to soboto, 27. aprila, obratovala štirisedežnica Ruška. Smučišče bo odprto med 8. in 15. uro. Urejeno bo tudi sankališče na otroškem poligonu Areh. Če bodo razmere dopuščale, bo smuka mogoča še v nedeljo.

V tem izjemnem vikendu bodo dnevne smučarske vozovnice naprodaj po enotni ceni 10 evrov. Za obisk smučišča bodo veljale tudi vse sezonske vozovnice za Mariborsko Pohorje in Areh (vključno s Pohorko) tako za minulo kot naslednjo zimsko sezono in vseslovenske vozovnice.

Na blagajnah na spodnji postaji Pohorske vzpenjače in zgornji postaji Ruške bodo v soboto in nedeljo še v prodaji sezonske smučarske vozovnice 2024/2025 po cenah iz super predprodaje.

Medtem bo na Mariborskem Pohorju v soboto ob lepem vremenu začela delovati sedežnica Radvanje; v pogonu bo od 11. do 19. ure, ko bo prevoz z na voljo kolesarjem, uporabnikom poletnega sankališča PohorJet in ostalim obiskovalcem. Avtobusna povezava na relaciji Bellevue–Areh ne bo delovala.

Na svoj račun pa bodo prišli tudi ljubitelji teka na smučeh. Že včeraj so namreč uredili tekaško progo v Tamarju, ki je, glede na datum, v odličnem stanju. Od Planice do Tamarja, kot so zapisali, pa se z vsakim metrom nadmorske višine izboljšuje. Tekaška proga je brezplačna, v nordijskem centru pa si lahko tudi izposodite smuči.