Na planoti je bilo v preteklosti jezero, o čemer pričajo ponorne jame. Na območju Menišije je bilo do zdaj registriranih 128 jam in brezen. Poleg tega večji del Menišije porašča gozd, v katerem se ni težko izgubiti ... Zato imate v soboto, 27. aprila, priložnost, da se pridružite pohodu po gozdovih in travnikih Notranjske Po medvedovih stopinjah. Kot je povedala Saša Drobnič, zadolžena za področje turizma v okviru Notranjskega parka, gre za enajst kilometrov srednje zahtevne krožne poti, na kateri boste premagali nekaj manj kot petsto metrov višinske razlike. Pa brez skrbi. Naslov pohoda je res Po medvedovih stopinjah, ampak to zgolj zato, ker bo vodnik veliko povedal o medvedih, ki živijo na tem območju, ker si boste ogledali lovsko prežo, mogoče pa boste imeli srečo in vam bo vodnik pokazal medvedove stopinje.

Informacijske table

Pot je označena z modro-rumenimi markacijami in usmerjevalnimi stebrički, spočili pa si boste na kateri od klopi ob poti ter občudovali razglede na okoliške vasi, hribe in doline. Več o okolju, v katerem ste, si boste lahko prebrali na informacijskih tablah, ki so nameščene ob poti, sicer pa bo v soboto z vami vodnik, ki vas bo izčrpno seznanil z vsem, kar bo zanimivega, pa tudi na vaša vprašanja bo odgovoril. Zbirno mesto bo ob 9. uri dopoldne v kraju Selšček, natančneje na parkirišču pri cerkvi. Tam vas bo čakal Robert Kužnik, ki vas bo vodil v naslednjih petih urah in pol.

Sobotno dopoldne do sredine popoldneva, vodenje, topel obrok, ki vas bo čakal na koncu pohoda, pa tudi pijača in darilce vas bodo stali 20 evrov, za družine pa so na razpolago tudi ugodne družinske vstopnice. Vsekakor vam organizatorji predlagajo, da se primerno opremite in pripravite na pohod. Izlet je primeren tudi za otroke, vendar stare vsaj deset let. Resda je to pohod srednje težavnostne stopnje, a je pot zelo razgibana, pa tudi kar precej višinskih metrov bo treba premagati, zato ne pokvarite veselje otrokom do pohodov s pretežko in preveč utrujajočo nalogo že na samem začetku sezone. Povsem razumljivo je, da svetujejo pohodne čevlje, primerna oblačila, mogoče pohodne palice, pa tudi malico, pijačo, odvisno od vremena sončno kremo, skoraj nujno pa repelent proti komarjem in klopom.

Popusti za udeležence pohoda

Udeleženci pohoda boste lahko izkoristili tudi 25-odstotni popust pri vstopnini v Center za obiskovalce Cerkniško jezero. Popust lahko uveljavljate do konca letošnjega leta, vsekakor pa velja, da enostavno morate obiskati tako Center kot Muzej Cerkniškega jezera. V slednjem je Cerkniško jezero prikazano z unikatnim modelom, in sicer z živo maketo, kjer v pomanjšanem merilu vidimo prostorski položaj jezera, njegovo širšo kraško okolico med coprniško Slivnico in gozdnatimi Javorniki. Tam boste lahko občudovali tudi zbirko vseh pripomočkov za stari način ribolova, več vrst starih lesenih drsalk, čolne drevake ter pribor za rezanje in spravilo ledu. Del zbirke tvorijo tudi male lesene makete, ki predstavljajo prevoz lesa, sena in živine prek jezera.

V muzeju je tudi spominska razstava dr. Pavla Kunaverja, ki je v zvezi s Cerkniškim jezerom najbolj znan in zaslužen po treh stvareh. Prvič, v prvih desetletjih po 2. svetovni vojni je objavil daleč največ poljudnih člankov o njem in s tem prispeval k njegovi popularizaciji, drugič, v poznih šestdesetih letih prejšnjega stoletja je bil na čelu odločnega nasprotovanja stalni ojezeritvi jezera s pomočjo zapiranja ponorov in ponikev. In tretjič, na Cerkniško jezero in k drugim notranjskim kraškim znamenitostim je popeljal na stotine dijakov, planincev, skavtov in tabornikov, ki so ponesli s seboj v življenje dragocene izkušnje in globoke vtise o notranjski kraški naravi.

Poletje, polno dogodkov

Prijazna Saša Drobnič je povedala, da je prav vsak konec tedna vse tja do septembra na voljo izjemno veliko dogodkov, na katere vas vabijo. Ob tem je poudarila, da boste na primer ta konec tedna, ko bo omenjeni pohod po planoti Menišiji, lahko tudi čolnarili z ornitologom po Cerkniškem jezeru in boste med vožnjo s kanujem spoznavali raznovrstne ptice, ki živijo na območju jezera. To bo v soboto, v nedeljo pa bo pohod po Poti izvirov, na katerem boste odkrivali čaroben svet največjih izvirov Cerkniškega jezera. Na štirikilometrski krožni poti boste v družbi izkušene lokalne vodnice spoznavali bogato naravno in kulturno dediščino, za konec pa se vam obeta malica na kmetiji T'Dolenj. Vsekakor si poglejte spletne strani Notranjskega parka in si izberite nekaj po svojem okusu. Recimo obisk Notranjske hiše in doživetje v furmanski gostilni v Selščku z nepozabnim ričetom s klobaso in domačim kruhom iz krušne peči. Četrtega maja in 2. junija je predviden obisk te gostilne, v katero je zahajal tudi Maksim Gaspari.

*** Število mest je omejeno. Prijave zbirajo do petka, 26. aprila. Več informacij na: tic@notranjski-park.si ali 031 668 223 (TIC Notranjski park).