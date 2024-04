Kim Kardashian bo v Srbijo sicer pripotovala iz Gelsenkirchna v Nemčiji, kjer si bo 16. junija ogledala tudi tekmo evropskega nogometnega prvenstva med Srbijo in Anglijo, saj so njeni otroci veliki ljubitelji nogometa in predvsem angleške lige. Celotno potovanje bo opravila z zasebnim letalom, z njo pa bo tudi velikanska ekipa spremljevalcev. V Beogradu bo prenočila v predsedniškem apartmaju enega najbolj luksuznih hotelov, v srbski metropoli pa naj bi se zadržala dva dneva. »Kim bo imela na razpolago 24-urno osebno varovanje, sicer pa je izrazila tudi željo, da bi si ogledala Hram svetega Save, ki ga je videla na fotografijah in bila nad njim navdušena. Prav tako bi si rada ogledala Kalemegdan in del Beograda ob rekah,« je za Kurirja povedal neimenovani vir in med bolj nenavadnimi željami izpostavil, da si Kim želi stalnega dostopa do izhoda za zaposlene in deset različnih luksuznih avtomobilov, ki bi delovali kot vaba za paparace, ki ji sledijo na vsakem koraku. V hotelski sobi si medtem želi veliko svežega cvetja.

Iz Beograda bo Kim odpotovala v Pariz na teden visoke mode, sicer pa to ni prvič, da bo obiskala Srbijo – prvič jo je naskrivaj že leta 2017 in bila menda navdušena.