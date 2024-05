Po poročanju AFP obstaja precejšnja verjetnost, da se bodo ob pariških cestah med olimpijskimi in paraolimpijskimi igrami kopičile smeti. Pobiralci smeti bi namreč naj s stavko pričeli že v maju in nadaljevali med prvim julijem in osmim septembrom. Olimpijske igre bodo na sporedu med 26. julijem in 11. avgustom, paraolimpijske pa med 28. avgustom in 8. septembrom.

Zaposleni v komunalnih podjetjih zahtevajo višje plačilo za svoje delo, in sicer dodatnih 400 evrov na mesec in enkratni bonus v višini 1900 evrov za tiste, ki bodo delali v času olimpijskih in paraolimpijskih iger. »Policisti bodo za svoje delo v tem času prejeli bonus, imamo pa istega delodajalca. Tudi mi bomo imeli zaradi pričakovanih 15 milijonov turistov več dela,« opozarja Nabil Latreche iz sindikata CGT, ki zastopa pobiralce smeti. Kot je dejal, oblasti premišljujejo o dodatku do 1200 evrov.

Iz županovega urada v Parizu so za AFP povedali, da bodo aprilsko obvestilo o bonusih med 600 in 1900 evri za delavce med OI razširili tudi na komunalna podjetja in njihove storitve.

Sindikat je sicer zapustil pogovore, potem ko so v mestni hiši razpravljali o ravni izplačil zgolj zaradi količine dodatnega dela. Nova srečanja med mestnimi oblastmi in sindikatom so predvidena za naslednji teden.

Marca lani je tritedenska stavka smetarjev proti nepriljubljeni pokojninski reformi predsednika Emmanuela Macrona povzročila, da je bilo na pariških ulicah na vrhuncu več kot 10.000 ton odpadkov.

Slike kupov smeti, med katerimi so bili nekateri visoki več metrov, so se hitro razširile po svetu.