Več sto policistov v zaščitni opremi je danes začelo odstranjevati barikade okoli protestnega tabora, ki so ga postavili študenti iz protesta proti izraelski vojni v Gazi in v znak solidarnosti s Palestinci. Na videoposnetkih, ki so jih objavili mediji, je videti policiste, kako odstranjujejo lesene deske.

Več protestnikov je pri tem skušalo policistom preprečiti dostop do taborišča. Policija je uporabila plašilne granate, da bi jih razgnala, prišlo naj bi tudi do spopadov. Po poročanju CNN so pridržali več deset ljudi.

Vodstvo UCLA je pred tem izdalo opozorilo s pozivom študentom, naj se izogibajo območju, kjer je postavljen protestni tabor. Policija je odredila evakuacijo območja zaradi nezakonitega zborovanja, so zapisali in dodali, da bodo zaradi "izrednih razmer v kampusu" predavanja danes in v petek potekala na daljavo.

Protesti proti izraelski ofenzivi v Gazi, ki je po podatkih palestinskih oblasti v enklavi zahtevala že več kot 34.500 življenj, so v minulem mesecu zajeli najmanj 30 univerz po ZDA, pri čemer so protestniki marsikje na kampusih postavili šotore.

Policija je v minulih dneh na več univerzah začela odstranjevati protestne tabore, pri čemer so izbruhnili tudi spopadi. Skupno je bilo po poročanju britanskega BBC aretiranih že več kot tisoč ljudi.

V sredo so policisti med drugim odstranili tabor na univerzi v Teksasu in aretirali več kot dvajset ljudi. Več ljudi so pridržali tudi na univerzi Fordham v New Yorku, kjer so pred tem prav tako odstranili tabor, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na tehnološkem inštitutu Massachusetts so protestniki v sredo med največjo prometno konico blokirali avenijo v bližini središča kampusa v Cambridgeu.

Na newyorški univerzi Colombia pa so policisti še vedno v pripravljenosti po tistem, ko so v torek vdrli v poslopje univerze, ki so ga pred tem zasedli propalestinski študenti. Na Columbii in še eni newyorški univerzi so skupno pridržali 300 propalestinskih protestnikov.

Protesti na številnih drugih ameriških univerzah se medtem prav tako nadaljujejo.