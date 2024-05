Osnovna šola Vladislava Ribnikarja se je konec aprila letos na spletni strani poklonila žrtvam napada, vladna delovna skupina za vzpostavitev spominskega centra pa je šolam dala predlog, da po koncu spomladanskih počitnic posvetijo en teden spominu na tragedijo, ki je odmevala po vsem svetu.

Streljanju na osnovni šoli, v katerem je bilo še šest oseb ranjenih, je dan kasneje sledil nepovezan strelski pohod v bližini Mladenovca, ko je 20-letnik v treh vaseh v okolici ubil devet ljudi, večinoma mladih.

Omenjeni tragediji sta sprožili silovit odziv javnosti v obliki večmesečnih protestov Srbija proti nasilju, pod tem sloganom pa se je tudi združila politična opozicija oblasti srbskega predsednika Aleksandra Vučića. Opozicija je vladi in njej naklonjenim medijem očitala, da so krivi za ustvarjanje družbenih okoliščin, ki da so privedle do porasta nasilja.

Parlamentarna opozicija ni uspela izglasovati nezaupnice zoper notranjega ministra Bratislava Gašića, ki so mu očitali objektivno odgovornost za tragedijo, je pa odstop podal šolski minister Branko Ružić, ki se je pred tem znašel pod plazom kritik, ko je krivdo za strelski pohod pripisal zahodnim vrednotam, internetu in videoigram. Kljub političnim pretresom pa tragediji v Beogradu in Mladenovcu nista bistveno zamajali vladajoče Srbske napredne stranke (SNS), ki je decembra znova slavila na parlamentarnih volitvah.

Na krilih enih najbolj množičnih demonstracij po padcu režima Slobodana Miloševića pa se je okrepila liberalna opozicija, združena v koaliciji Srbija proti nasilju, ki je s poenotenjem kljub nepravilnostim na lokalnih volitvah v Beogradu dosegla dober rezultat in uspela doseči njihovo ponovitev. Okrepila je tudi zahteve po izboljšanju volilne zakonodaje, a je pred ponovitvijo volitev razpadla.

Z vladnimi ukrepi po smrtonosnih napadih pa opozicija ni zadovoljna, tako glede neizpolnjene zahteve po zamenjavi članov sveta za regulacijo elektronskih medijev in siceršnjih ukrepov za zmanjšanje nasilja. V osnovnih šolah so sicer oblasti uvedle nov izbirni predmet za krepitev pozitivnih vrednost, omogočile začasno nekaznovano predajo nezakonitega orožja, napovedale, da bodo povečali število policistov, da bo v vsaki osnovni šoli ob varnostniku nenehno prisoten tudi policist, pa tudi zaostritev zakonodaje v zvezi s strelnim orožjem.

Na višjem sodišču v Beogradu se je medtem januarja začelo sojenje staršem mladoletnega napadalca. Sojenje je zaprto za javnost, spremljajo ga lahko le družine žrtev.

Srbsko višje državno tožilstvo je v obtožnici zahtevalo 12 let zapora za očeta ter dve leti in pol zapora za mamo strelca. Oče je obtožen hudega kaznivega dejanja ogrožanja splošne varnosti, ker je 13-letnega sina kljub njegovi mladosti učil streljati s strelnim orožjem in ker orožja, ki ga je v napadu uporabil deček, ni ustrezno zavaroval. Mami sodijo zaradi nezakonitega posedovanja orožja.

Sodijo tudi lastniku strelskega kluba, v katerem se je 13-letnik učil streljati, in proti tamkajšnjemu inštruktorju. Obtožena sta krivega pričanja med preiskavo, tožilstvo pa za vsakega od njiju zahteva po tri leta zapora.

Zaradi mladosti napadalec K.K. za svoja dejanja ne more kazensko odgovarjati, so pa proti njemu in njegovim staršem, pa tudi šoli in državi, odškodninsko tožbo lani vložili svojci žrtev strelskega napada.

Predsednik višjega sodišča Dragan Milošević je v torek izrazil pričakovanje, da bodo postopki v zvezi z napadom končani leta 2025.