#foto Igriška ulica rezervirana za Ljubljančane

Lokali na Ferantu, kot jim tudi pravijo, kar so bar Vesolje, LivingRoom in La vie, ki ga sicer odprejo šele popoldne, le lučaj stran od ljubljanskega turističnega direndaja ustvarjajo pravo ulično dnevno sobo. S svojimi stalnimi omizji, branjem časopisov, kar sicer iz leta v leto izginja, s srečevanjem sosedov in širše skupnosti so dragoceni družbeni prostori v mestu.