Tole je tretji in zadnji tak. En za drugim so tekli, trije skoraj enaki spuščeni so po mojem težko psi. Lokacija: 20 KM iz Ljubljane. pic.twitter.com/cgWtpjMT84 — Novica Mihajlović (@NovicaMihajlo) May 2, 2024

Pod objavo se je razvnela debata o tem, kje je posnetek nastal in katera žival je na njem: volk ali morda šakal. Mihajlović je pojasnil, da ga je naredil v okolici vasi Želimlje, z vprašanjem, za katero žival gre, koliko je stara in ali je njena prisotnost v bližini naselij običajna, pa smo se obrnili na dr. Huberta Potočnika z Biotehniške fakultete, tudi sodelavca mednarodnega projekta Slowolf. Takole pravi: »Kolikor se vidi s posnetka, gre za volka (odrasla žival, o njeni starosti bi pa lahko le ugibal.... izgleda sicer mlajša žival, zagotovo pa ne starejši samec).« O tem, od kod prihajajo, glede na to, da so jih opazili pri Želimljah, pa Potočnik meni: »Zelo težko je opredeliti, za volkove iz katerega tropa gre, saj je to območje nekje vmes med v preteklosti že evidentiranimi teritoriji tropov Menišija, Suha Krajina in Racna gora-Bloke.«

Da se volkovi približajo naseljem, ni nenavadno, pravi strokovnjak z Biotehniške fakultete. Je imel pa Novica Mihajlović očitno veliko srečo (kar mu je povedal tudi eden od komentatorjev njegovega zapisa na X), da jih je srečal podnevi. Takole pojasnjuje Potočnik: »Volkovi v nekaterih tropih (seveda odvisno od območja tropa in poselitve na tem območju) se lahko občasno približajo človeškim bivališčem oziroma naseljem, a je to praviloma v nočnem času, ko ni motenj oziroma človekove aktivnosti. Precej redko pa lahko volkove opazimo tudi podnevi oziroma pri dnevni svetlobi (največkrat zgodaj zjutraj). Običajno se vračajo z lova oziroma hranjenja nazaj na varna, mirna in težje dostopna območja, kjer prespijo svetli del dneva.«

In še Potočnikovi podatki o številu volkov pri nas: v zadnji sezoni spremljanja volkov (2022/23) je bilo v Sloveniji evidentiranih 17 tropov, od tega 5 v bližini z mejo s Hrvaško in gre verjetno za trope, ki imajo del teritorijev tudi na hrvaški strani. Skupna ocena za populacijo volkov v tem obdobju je znašala 137 (125– 146; interval zaupanja) volkov, ker pa za namene upravljanja s populacijo volka polovico evidentiranih osebkov iz t.i. čezmejnih tropov odštejejo, je bila ocena zmanjšana na 117 (107-125).«