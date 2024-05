Po napovedi meteorologov se bo sredi dneva začelo jasniti. Čez dan bodo nastale posamezne plohe, tu in tam lahko nastane tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12, v Zgornjesavski dolini okoli 6, najvišje dnevne od 16 do 21 stopinj Celzija.

V nedeljo bo večinoma sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno. V hribovitem svetu bo lahko nastala kakšna ploha in nevihta. Tudi v ponedeljek bo spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami.

Ob morju bo vreme podobno. Ob severnem Jadranu bo večinoma suho, drugod bo občasno deževalo. v soboto dopoldne bo povečini oblačno, še lahko rahlo dežuje. Sredi dneva se bo začelo jasniti, popoldne pa bodo nastale posamezne plohe in nevihte, ki bodo zvečer ponehale. Vzdolž Jadrana bo zapihal severozahodnik.

V gorah velja 2. stopnja nevarnosti proženja snežnih plazov. Nad 2200 metri je padlo do 20 centimetrov novega snega, ki ga je veter napihal v zamete, zato tam obstaja nevarnost za kložast plaz. Nižje je deževalo, tam bo predvsem ob sončnem vremenu povečana verjetnost proženja plazov mokrega snega. Zaradi otoplitve in sončnega vremena pa bo predvsem v nedeljo ta grožnja prisotna tudi na najvišjih vrhovih.