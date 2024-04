Izkoriščana ali izkoriščevalska država

Verjetno se ne motim, če pravim, da države po svetu danes na različne načine mrzlično iščejo svoje vizije, poslanstva, strategije in pogosto tudi nove vrednote. Tudi Slovenija. Pa vendar državni strategi neradi na glas omenjajo pojav, ki v ekonomski teoriji označuje vsaj zadnjih dvajset let, pojav, s katerim se zadnja leta ukvarjajo ekonomisti po svetu in ki je nadomestil zanimanje za politike zategovanja pasu, ki so nastale ob gospodarski krizi leta 2008.