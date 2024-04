Lahko bi rekli, da je za nami precej viharno obdobje. Podobno kot je razburkana kariera enega največjih živečih slovenskih glasbenih ustvarjalcev Mirana Rudana, ki so se mu poklonili v časopisu Večer. Poročali so o zelo posebnem večernem dogodku v mariborskem Mariboxu, kjer je svojim oboževalcem, kot so zabeležili, podaril Amen, film o svojem turbulentnem življenju. »Čustev poln dogodek, v katerem so Rudana nekajkrat od ganjenosti nad lepim odzivom oblile solze, je bil priklon glasbeni dediščini enega najbolj znanih slovenskih izvajalcev,« se je glasilo poročilo s prireditvenega prostora. A če je kdo ob omembi filma z naslovom Amen pričakoval, da se Rudan poslavlja od odrov, je glavni akter zgodbe o samem sebi povedal, da dokumentarni film s tem naslovom nikakor ne pomeni konca blesteče kariere. »Nastaja namreč že drugi del in tole čudovito publiko že danes vabim na ogled drugega dela, ki bo čez 40 let,« je vse malikovalce svojega lika in dela Rudan povabil v prihodnost.

Tudi za trenutnim poglavarjem opozicije Janezom Janšo je nedvomno turbulentna kariera in predvidevamo lahko, da se tudi on še naslednjih štirideset let ne namerava kar tako posloviti od političnega udejstvovanja. Pa tudi od športnega ne, saj kot so poročali v Slovenskih novicah, je znano, da ima Janez Janša rad nogomet. »Je pa prvak stranke SDS svojim sledilcem na instagramu v videu zdaj tudi nazorno pokazal, kako dober je v tem najbolj priljubljenem športu na svetu. Pokazal je svoj strel na gol in sodeč po videnem ima odličen udarec. Takšnega, ki bi naredil preglavice marsikateremu nogometnemu vratarju,« se je glasila poslanica v videosliki in besedi bralnemu krožku Novic po temeljiti strokovni analizi njegove brce žoge na gol s pripisom, »da kot lahko vidimo v videu, je žoga pri njegovem silovitem strelu zletela v sam kot gola. Glede na to, da so se topli meseci šele začeli, se zdi, da bo takšnih golov v bližnji prihodnosti dal še kar nekaj.«

Naprave so nas potegnile vase

Uvid v prihodnost civilizacije je te dni zaposloval tudi Sašo Einsiedler, komunikacijsko trenerko in svetovalko, ki se je lotila čistilne akcije v svojem domačem okolju in na podlagi izmeta zavrženih smeti ugotovila, da se stanje zavesti človeštva dviguje. Kot so zapisali v Slovenskih novicah, kjer so Sašo opazili na terenu, je ugotovila, da je letos pobrala bistveno manj odvrženih odpadkov, kar jo razveseljuje, s tem pa je dobila odgovor na vprašanje, kam gre človeštvo. »Še te pol vreče je preveč, ampak postajamo bolj odgovorni in ne smetimo več po poteh naših domačih krajev,« se je razveselila. »Sem pa od vsega našla največ pločevink piva, zabasanih na čim bolj skrita mesta. Tudi veselimo in zabavamo se lahko tako, da ne škodujemo okolju, ki ga bomo še dolgo potrebovali,« je potrkala na našo vest in človeštvu poslala sporočilo v upanju, da bo naslednje leto v njeni vrečki še manj smeti.

Mnogo manj optimistična glede usode naše civilizacije pa je Zvezdana Mlakar, ki se je izpovedala v reviji Suzy med vajami za vlogo v predstavi ljubljanske Drame Mrakijada. Kot so poudarili v uvodu, ji zahtevne študije vlog kot ustvarjalki dopuščajo, da se poglablja v različna področja, in čeprav je vajena vsega hudega, jo stanje po svetu skrbi. »Na trenutke me tišči k tlom neka zlovešča družbena klima, kot bi od povsod pihal tisti neprijetni prepih, zaradi katerega se ti zdi, da boš zbolel. Kar slišim, berem, vse, ampak čisto vse je prepredeno s kritiziranjem. Vsak ima svoje mnenje in nič ni dovolj dobro,« je bila zgrožena nad apatijo človeštva. »Hvala bogu, da sem živela tudi v časih, ki so bili lepši, mirnejši, tako da lahko z gotovostjo rečem, da je svet danes padel s tečajev,« je bila, kot so jo pohvalili, v analizi sedanjosti neposredna Mlakarjeva.

V svetu, ki je padel s tečajev, se je znašel tudi Mario Galunič, ki je bil pred kratkim ponovno imenovan za urednika razvedrilnega programa. V razgovoru za spletni informativni portal njena.si je razodel, da so elektronske naprave že nekaj časa sestavni del njegovega življenja, ker brez njih danes pač ne gre, a se premalo zavedamo, kako so nas potegnile vase. »Pred kratkim sem se zalotil, kako nekatere stvari počnem kar tako, kot bi bile samoumevne. Bral sem knjigo in ugotovil, da bi mi ustrezalo, da bi bile črke malo večje, zato sem začel kar samodejno po strani raztezati prsta, prepričan, da se bodo črke povečale kot na telefonskem zaslonu. Ob tem sem se pošteno nasmejal, hkrati pa tudi zamislil,« je o svojem elektronskem ujetništvu pripovedoval ljubljenec občinstva in novega vodstva uravnotežene državne televizije.

Darja Švajger prvič z avtomatikom

Najuspešnejši sin domovine na začasnem delu v tujini Luka Dončić pa se je razgovoril o časih, ko se namerava vrniti na rodno grudo. Kot so povzeli njegov pogovor za ameriško revijo Esquire na spletnem Sportklubu, je napovedal, da bo imel »po koncu kariere v Sloveniji kmetijo«, in dodal, da se že spoznava z osnovami poljedelstva in živinoreje, čeprav sam bržčas ne bo kmetoval, kot so navedli. Ampak bistvo zgodbe nista bila poljedelstvo in živinoreja, temveč avtomobili. »Če je za Luko Dončića košarka na prvem mestu, njegova ljubezen do avtomobilov ni daleč zadaj,« so poudarili in dodali, da se slovenski košarkarski zvezdnik lahko pohvali z bogato zbirko trinajstih modelov jeklenega prestiža, ki jo je podrobneje predstavil v pogovoru za Esquire, na katerega je pripeljal kar pet svojih avtomobilov. »V bogati zbirki pregrešno dragih Dončićevih štirikolesnikov, njihova skupna vrednost naj bi znašala kar 25 milijonov dolarjev, sta poleg poltovornjaka apocalypse hellfire še Porschejeva panamera in 911, fluorescentno vijoličast terenec lamborghini urus, rdeč ferrari 812 superfast, sinje moder chevrolet camaro iz leta 1968, Mercedesov terenec razreda G, ki ga je predelal nemški predelovalec luksuznih in športnih avtomobilov Brabus …« so opisali nekaj kosov pločevine, s katero se naokrog prevaža Dončić. Za konec pa je znamenita številka 77 omenila še, da se že spogleduje z nakupom novega avtomobila, in sicer oranžnega koenigsegga regere iz leta 2019, ki je ocenjen na tri milijone dolarjev, s tem da so popisovalci njegovega mobilnega bogastva namignili, da ga od nakupa bržkone ne bo odvrnila cena, temveč dejstvo, da utegne biti kabina vozila za nekaj več kot dva metra visokega košarkarja premajhna.

S premajhno kabino avtomobila pa se ni treba ukvarjati Darji Švajger, izredni profesorici na AGRFT in Akademiji za glasbo, ki je v svoji glasbeni karieri dvakrat nastopila na tekmovanju za pesem Evrovizije, kot so jo predstavili v Nedeljskem dnevniku. Ima pa tudi ona sorazmerno nov avto, ki ga je izbral mož, kot je pokomentirala nakup hyundaia letnika 2023 z avtomatskim menjalnikom. »To je moj prvi avtomatik. Najprej sem proti temu protestirala, a sedaj, ko sem se navadila, sem zelo zadovoljna. Tudi s pogonom na vsa štiri kolesa. To še posebej pride prav, saj se na poti proti domu dvignem na 750 metrov višine, pred ciljnimi 550 metri,« je pojasnila Švajgerjeva.