Velike zgodbe malega človeka

Moj švedski prijatelj je bil velik ljubitelj Slovenije. Med svojimi delovnimi obiski (in kasneje tudi zasebnimi) je spoznal svojo bodočo ženo. Po nekaj časa ločenega življenja so se pokazale vse slabosti takšnega načina življenja, ki ni moglo trajati v nedogled. Po temeljitem tehtanju izbire kraja bivanja je prevladala odločitev za – Švedsko. Po začetnem prilagajanju na švedski način življenja je bilo treba urediti tudi vse formalnosti, ki se jih ob priselitvi v vsako državo zahteva: prijava bivališča, davčna številka, zdravstveno zavarovanje in še številne druge. Ženi švedskega prijatelja je »padel mrak na oči«, saj je imela izkušnje z našo birokracijo in zamudnimi postopki, ki so zahtevali čakanje v vrstah, ogromno časa ter po navadi še nestrpne uradnike. Na njeno veliko presenečenje ni bilo treba oditi na noben urad, saj je skoraj vse postopke uredila od doma. Prek interneta. Pred dobrimi dvajsetimi leti.